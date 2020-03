Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Aus Sorge darüber, dass sich der Corona-Virus weiter ausbreiten könnte, werden im Landkreis Ostprignitz-Ruppin weiter zahlreiche Veranstaltungen gestrichen.

Betroffen davon sind aktuell das Benefizkonzert des Rotary Clubs Neuruppin mit dem Stabsmusikkorps der Bundeswehr, das für den heutigen Freitag angesetzt war. "Zusammen mit dem Stabsmusikkorps, der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin und dem Rotary Club Neuruppin arbeiten wir gemeinsam mit Hochdruck an einem Ersatztermin. Sobald wir nähere Informationen zum neuen Termin haben, werden wir diese auf allen Kanälen veröffentlichen. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit", teilte Veranstaltungsmanager Andreas Vockrodt mit.

Abgesagt ist ebenfalls der Auftritt von Dr. Mark Behnecke am Sonntag im Neuruppiner Stadtgarten.

Das ebenfalls für Sonntag geplante Preisträgerkonzert der Kreismusikschule fällt ebenfalls aus.

Die Gemeindeleitung der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ruppin hat ebenfalls entschieden, die Gottesdienste an den kommenden Sonntagen bis einschließlich Palmarum, 5. April, abzusagen. "Die Kirchen werden aber zu den Gottesdienstzeiten geöffnet und frei zugänglich sein. Christinnen und Christen können individuell Andacht feiern. Geistliche stehen in diesem Zeitraum für ein seelsorgerliches Gespräch zur Verfügung. Mit diesem Vorgehen nehmen wir die Situation ernst und lassen doch niemanden allein, der geistlichen Beistand wünscht", so die Kirchenleitung.

Abgesagt ist auch der Kreativmarkt, der am nächsten Wochenende in Gnewikow stattfinden sollte.