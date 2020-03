OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Erneut haben Enkeltrickdiebe in Oberhavel versucht, die Angst vor dem Coronavirus auszunutzen. Erfolgreich waren sie allerdings nicht.

Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Freitag berichtete, hatten Unbekannte am Donnerstagmittag bei zwei Hohen Neuendorfern angerufen und sich als deren Enkel vorgestellt. Die Anrufer gaben vor, am Coronavirus erkrankt zu sein und nun 60 000 Euro für Medikamente zu brauchen. Die beiden Hohen Neuendorfer erkannten aber die Betrugsversuche und informierten die Polizei.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Telefonbetrüger mit Hinweis auf angebliche Coronaerkrankungen von Angehörigen versucht, Oberhaveler um ihr Geld zu bringen. Im Fall eines Schildower Seniors hätte das auch beinahe geklappt. Der Mann hatte die Behandlung seines angeblich infizierten Sohnes bereits 22 000 Euro bei der Bank abgehoben. Die von der Schwiegertochter alarmierte Polizei konnte eine Übergabe des Geldes an Betrüger aber noch rechtzeitig verhindern.