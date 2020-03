Mandy Oys

Hennigsdorf (MOZ) Ein Ladendieb hat am Donnerstag zwei Mitarbeiterinnen eines Drogeriemarktes am Postplatz in Hennigsdorf beschimpft und geschubst, die ihn Donnerstagnachmittag erwischt hatten.

Er hatte eine Flasche Bio-Fruchtsaft für drei Euro unter seine Jacke gesteckt. Statt die Flasche zurückzugeben, wurde der Mann aggressiv, so die Polizei. Der Ladendieb stieß die beiden Frauen mehrfach weg, um anschließend samt Fruchtsaft zu verschwinden. Der Mann blieb unerkannt.