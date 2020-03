Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Auch im sechsten Jahr des Wirkens der Bürgerinitiative (BI) für die Befahrung der Ketziner Gewässer im Ortsbereich Brückenkopf mit Motorbooten ist für den Bereich Kliemsiedlung noch keine Entscheidung in Sicht. Für die dazu notwendige Einstufung als Landesgewässer liegt ein sehr ausführliches Fachgutachten Naturschutz vor, das im Resümee zu der Schlussfolgerung kommt, dass einer Befahrung mit Motorbooten keine naturschutzrechtlichen Belange entgegen stehen. Ungezählter Schriftverkehr und mehre Beratungen mit den Landkreis- und Landesbehörden führten bis heute zu keiner Entscheidung.

Am 27. September wandte sich deshalb die BI an den Petitionsausschuss des Landtages Brandenburg. Im Februar befasste sich der Petitionsausschuss mit dem Thema und konnte auch auf der Grundlage des o. g. Fachgutachtens Naturschutz, einer Stellungnahme des Landrates und auch der Staatssekretärin des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung keinen endgültigen Entscheidungsvorschlag unterbreiten.

In einem Schreiben an den Vorsitzenden der Bürgerinitiative, Thomas Witkowski, heißt es unter anderem, dass der Petitionsausschuss in diesem Fall Veranlassung sieht, "weitere Ermittlungen durchzuführen". Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, werde die Petition neu beraten, heißt es weiter. Thomas Witkowski dazu: "Mir fällt es schwer, den langen Entscheidungsweg nachzuvollziehen, alle Unterlagen liegen vor. Ich hoffe, dass noch zur diesjährigen Saison die Motorbootfreunde auch in der Kliemsiedlung ihr Hobby ausüben dürfen".