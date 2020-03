Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Der Ziegeleipark Mildenberg verschiebt seinen Saisonstart wegen des Coronavirus um sechs Wochen auf den 15. Mai. Der Landkreis Oberhavel habe am Freitagmorgen entschieden, seine Museen zu schließen, teilte Ziegeleiparkchef Roy Lepschies mit. Das Märkische Dampfspektakel findet in diesem Jahr nicht statt, so der Ziegeleiparkchef. Eine Neuansetzung des Veranstaltungstermins in diesem Jahr schloss Lepschies aus. Noch habe man nicht entscheiden, ob das Dampfspektakel im nächsten Jahren stattfinden wird oder das Feldbahnfest. Beide Veranstaltungen finden im jährlichen Wechsel statt. Auch der für April geplante Sparkassen-Cup der Schulen sei bereits abgesagt worden. Gleiches gelte für die für April geplante Biermeile.