In der Warschauer Straße in Hohenstücken hat die Brandenburger Tafel ihre neuen Räumlichkeiten bezogen. © Foto: Gebhardt

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Was in Brandenburg möglich ist, wenn viele helfende Hände an einem Strang ziehen, dafür ist der Umzug der Brandenburger Tafel das beste Beispiel. Denn nur dank des schnellen Zusammenwirkens von Stadt, Presse und gut einem Dutzend Firmen aus der Region konnten die ehrenamtlichen Helfer des Vereins Mitte Dezember die neuen Räumlichkeiten in Hohenstücken in der Warschauer Straße beziehen.

Zwar stand schon im Herbst des vergangenen Jahres fest, dass die Tafel wegen Eigenbedarfs des Vermieters den alten Standort in der Wilhelmsdorfer Straße räumen muss. Die Suche nach passenden Räumen gestaltete sich jedoch schwierig, wie der Vereinsvorsitzende Andreas Griebel sagte. "Es gab etwa zehn bis 15 verschiedene Immobilien, die uns angeboten wurden. Es war jedoch nie das Passende dabei", so Griebel, der sich im Oktober deshalb an die Stadt wandte. Auch hier gab es einige Vorschläge unter anderem am Johannisburger Anger, der Gördenallee und der Warschauer Straße.

Hier hatte die Stadt eigentlich erst zum Jahreswechsel den ehemaligen Getränkemarkt zurück erworben, verhandelte kurzerhand eine schnellere Schlüsselübergabe und machte damit den Umzug der Tafel in einer kleinen "Hau-Ruck-Altion" möglich. "Obwohl es dunkel war, es muffig roch und wir am liebsten rückwärts wieder raus gehen wollten, haben wir nicht lange gezögert und zugesagt", erinnert sich Griebel, der daraufhin kurzerhand einen Hilfe- und Spendenaufruf zur Herrichtung der Räume startete. Mit Erfolg. "Innerhalb von nur 24 Stunden hatten wir zahlreiche Angebote von Firmen und Ehrenamtlern, die sich einbringen wollten", freute sich Griebel.

Innerhalb von nur zwei Wochen konnte das Objekt so aus seinem Dornröschenschlaf geweckt werden: "Durch das Anpacken vieler Helfer konnten wir den Raum mit einer Trockenbauwand teilen, die nötige Elektrik und Rohre verlegen sowie Wände streichen und Fliesen anbringen", so Griebel weiter. Er bedankte sich, nachdem sich das Tafel-Team in den letzten Wochen im neuen Standort eingelebt hat, in dieser Woche offiziell bei allen Helfern mit einem Mittagessen in der Einrichtung. Zu ihnen zählen unter anderem die F&B Putz-Systeme GmbH, die Tritschler Heizungs- und Lüftungsbau GmbH, die Bauunternehmen Müller GmbH, die FB Frischbeton Brandenburg/H. GmbH&Co.KG, Dieter Stehling von seiner Heizung/Sanitär GmbH, Fliesenleger Christian Bruß. "Außerdem gilt mein Dank der Stadt und in Person Oberbürgermeister Steffen Scheller und Angelika Köhler vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadt", so Griebel.

Aktuell versorgt die Tafel rund 300 bedürftige Familien pro Woche und ein Dutzend karikative Einrichtungen aus Brandenburg und der umliegenden Region. Auch ihnen erschwert das Coronavirus jedoch zusehends die Arbeit, da aufgrund vermehrter Hamsterkäufe weniger Lebensmittel für die Tafel bleiben. "Verhungern lassen wir jedoch keinen", so der Anspruch der vielen Helfer der Brandenburger Tafel.