Oberhavel (MOZ) Im Landkreis Oberhavel gibt es einen zweiten Fall, bei dem ein Mensch positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde. Das bestätigte Amtsarzt Christian Schulze am Freitagmorgen. "Bei dem Patienten handelt es sich um einen 38-jährigen Liebenwalder, der zuvor in Nordrhein-Westfalen unterwegs war und Kontakt mit einer mit dem SARS-CoV2-Virus infizierten Person hatte", erklärte die Kreisverwaltung.Der Mann war deshalb bereits vorsorglich in häusliche Isolation versetzt worden.

"Aktuell ermittelt das Gesundheitsamt 14 Kontaktpersonen des Patienten, von denen sieben im Landkreis Oberhavel leben", sagte der Amtsarzt. Auch die direkten Angehörigen des Mannes wurden vorsorglich häuslich isoliert. Insgesamt befinden sich derzeit 22 Personen in Oberhavel in einer 14-tägigen häuslichen Isolation.

Aus Gründen der Vorsorge setzt der Landkreis als Träger von Einrichtungen ab sofort und vorerst bis zum 15. Mai den Betrieb an der Volkshochschule, an der Kreismusikschule und an der Landwirtschaftsschule aus. Die für den 30. März geplante Veranstaltung LiteraturFieber im "ReMo" entfällt.

"Auch unseren kreiseigenen Gesellschaften haben wir empfohlen, ihre Einrichtungen vorerst geschlossen zu halten. Das betrifft unter anderem den Ziegeleipark in Mildenberg. Wir empfehlen, alle Sozialkontakte auf das notwendige Maß zu beschränken", appellierte Landrat Ludger Weskamp. "Wir wissen natürlich, dass diese Entscheidungen Einschnitte für die Bevölkerung in Oberhavel bedeuten. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger Oberhavels aber, uns dabei zu unterstützen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen."

Um die Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV2-Virus einzudämmen und um Infektionsketten möglichst zu unterbrechen, hatte der Landkreis Oberhavel bereits am Donnerstag eine Allgemeinverfügung erlassen. Ab Freitag, 13. März, sind deshalb im Landkreis Oberhavel Veranstaltungen mit mehr als 1 000 Teilnehmenden untersagt. Veranstaltungen ab 100 Teilnehmern sind anzeigepflichtig.

"Das Gesundheitsamt des Landkreises empfiehlt darüber hinaus allen Veranstaltern, Termine mit mehr als 100 Teilnehmern und gegebenenfalls auch darunter, gerade wenn diese in geschlossenen Räumen stattfinden, bis nach den Osterferien abzusagen. Veranstalter sollten grundsätzlich eine genaue Risikoabwägung treffen", empfahl Oberhavels Gesundheitsdezernentin Kerstin Niendorf am Freitag.

Weskamp erinnert in diesem Zusammenhang auch noch einmal an das Betretungsverbot an Kitas, Schulen und Hochschulen, ebenso wie an Pflegeheimen, Krankenhäusern, Tageskliniken und vergleichbaren medizinischen Einrichtungen für Reise-Rückkehrende aus Risikogebieten und besonders von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus betroffenen Gebieten. Für einen Zeitraum von 14 Tagen seit ihrer Rückkehr dürfen sie Gemeinschaftseinrichtungen nicht betreten. Von dieser Regelung ausgenommen sind Angehörige der Polizei, von Rettungsdiensten, der Feuerwehr, dem Zivil- und Katastrophenschutz und behandlungsbedürftige Personen und nächste Angehörige von behandlungsbedürftigen Minderjährigen. Die aktuellen Risikogebiete sind auf den Seiten des Robert-Koch-Institutes zu finden unter www.rki.de.

Meldungen für Veranstaltungen ab 100 Personen sind unter Angabe der Kontaktdaten des Veranstalters (Name, Anschrift, Telefon) an den Fachbereich Gesundheit des Landkreises Oberhavel zu richten. Angegeben werden müssen außerdem Veranstaltungsort und -zeit, die erwartete Teilnehmerzahl und die Art der Veranstaltung (öffentlich, geschlossene Räume, unter freiem Himmel). Diese Meldungen sind per E-Mail an die Adresse: corona.veranstaltungen@oberhavel.de oder per Post an den Landkreis Oberhavel, Fachbereich Gesundheit, Havelstraße 29, 16515 Oranienburg zu richten.

Der Landkreis Oberhavel hat für Nachfragen im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus ein Infotelefon eingerichtet. Die Rufnummer lautet: 03301 6013900. Die Hotline ist von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr besetzt.