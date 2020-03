Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Das diesjährige Orangefest am 30. April fällt aus. Wegen des Corona-Virus bleibt auch die Orangerie am Schlosspark bis Ende April geschlossen, sämtliche Veranstaltungen fallen aus. Das teilte die städtische Tourismus- und Kultur gGmbH soeben mit.

Betroffen von der Schließung sind die für diesen Sonntag geplante Operette "Die Csárdásfürstin" und die Stadtverordnetenversammlung am Montag (wie berichtet). Außerdem entfallen die Konzerte "Chopin pur" am 29. März, die Operette "Der Bettelstudent" (18. April) und das Frühlingskonzert der Oranienburger Scjhloßmusik am 19. April.

Auch die Fans der Puhdys müssen jetzt stark sein: Die für den 27. März geplante Veranstaltung "50 Jahre Puhdys: Dieter "Maschine" Birr erzählt und singt" wird gestrichen.

Wie berichtet, bleibt auch das Schlossmuseum bis voraussichtlich zum 19. April wie alle Häuser der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten geschlossen. Auch sämtliche Veranstaltungen im Oranienwerk entfallen.