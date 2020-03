Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Das schwere Unglück in dem Hohen Neuendorfer Haus ist auf eine Explosion zurückzuführen. Das bestätigte Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Freitagvormittag auf Nachfrage. Was genau die Expolsion ausgelöst hat, ist aber immer noch unklar.

Am Mittwoch und Donnerstag haben Experten der Kriminalpolizei den Unglücksort untersucht und entsprechende Hinweise auf eine Explosion gefunden. Nun stehen noch kriminaltechnische Laboruntersuchungen an, um herauszufinden, was der Grund für die Explosion war.

Bei dem Unglück sind eine 74-jährige Frau sowie ein 38-jähriger Mann getötet worden. Ein 77-jähriger Mieter liegt weiterhin schwerverletzt in einem Berliner Krankenhaus.

Die Polizei hat den Unglücksort freigegeben. Der Eigentümer hat veranlasst, dass das Grundstück am Freitag mit einem Bauzaun gesichert wird, um unbefugtes Betreten zu verhindern.

Die Stadtverwaltung hat am Freitagvormittag die früheren Mieter sowie die Angehörigen der Verstorbenen ins Rathaus eingeladen, um alle auf den aktuellen Sachstand zu bringen. Ariane Fäscher, Sprecherin der Stadt, ist zuversichtlich, dass allen Mietern eine Wohnung in Hohen Neuendorf vermittelt werden kann. Den Betroffenen wurde angeboten, eine Bedarfsliste zu erstellen. Die Stadt versucht dann, auch mithilfe der mehr als 18 000 Euro Spendengeldern, die eingegangen sind, bei der Beschaffung zu helfen. Die Stadt nimmt weiterhin Wohnungsangebote unter der E-Mail-Adresse wohnraum@hohen-neuendorf.de an. Gebraucht werden aber keine vorübergehenden Wohnungen wie Ferienhäuser oder ein Zimmer zur Untermiete. "Wir brauchen Wohnraum mit langfristiger Perspektive bevorzugt in Hohen Neuendorf", so Ariane Fäscher.

Bei dem Treffen im Rathaus konnte den Betroffenen auch persönliche Gegenstände wie Fotos, Aktenordner und Versicherungsunterlagen übergeben werden. Die Dinge sind von den Kriminalpolizisten bei der Spurensuche gerettet worden. "Die Freude war sehr groß", berichtet Ariane Fäscher.

Die Hilfsbereitschaft in Hohen Neuendorf ist weiterhin ungebrochen. Allerdings muss ein Benefiz-Konzert des Chors "Cross Over" wegen der Corona-Krise ausfallen. Auch die geplante Trauerandacht findet deshalb nicht statt.

Die Stadt bleibt – unterstützt von der Notfallseelsorge und dem Sozialpsychiatrischen Dienst – mit den Betroffenen und Angehörigen im Gespräch, um eine Anlaufstelle zu bieten und eine Bewältigung des Geschehens zu ermöglichen.