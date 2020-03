MOZ

Frankfurt (Oder) Bei der Kontrolle von Schwarzfahrern unterstützten Polizisten am Mittwoch Mitarbeiter der Stadtverkehrsgesellschaft (SVF). Die Kontrolleure der SVF erwischten gegen 11.10 Uhr einen Schwarzfahrer in einer Straßenbahn am Dresdner Platz. Der Delinquent wollte sich aber nicht ausweisen. Als eine Polizistin nun die Straßenbahn betrat, wurde sie von dem Mann getreten. Die 45-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte aus der Bahn. Dadurch erlitt die Beamtin Verletzungen im Arm- und Brustbereich, die sie bis auf Weiteres dienstunfähig machen werden, so die Pressestelle der Polizeidirektion Ost.

Der Mann habe "mit Pfefferspray und einfacher körperlicher Gewalt zur Räson gebracht werden" müssen, so die Polizei. Er leistete Widerstand gegen seine Verhaftung, auch auf dem Weg zum Revier habe er keine Ruhe gegeben. Wie sich herausstellte, hatten es die Beamten mit einem Wohnungslosen (33) zu tun, der bereits hinlänglich bekannt sei. Er wurde vorläufig festgenommen und wurde am Donnerstag einer Haftrichterin des Frankfurter Amtsgerichts vorgeführt.

Im Schnellverfahren verurteilte sie den 33-jährigen Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten. Die Freiheitsstrafe ist nicht zur Bewährung ausgesetzt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.