Nancy Waldmann

Polen (MOZ) Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf das religiöse Leben. Die polnischen Bischöfe hoben am Donnerstag in einer viel erwarteten Mitteilung bis zum 29. März die Katholiken vom Pflichtbesuch der sonntäglichen heiligen Messen entbunden. Das heiße, "nicht zum Gottesdienst zu gehen, ist in dieser Zeit keine Sünde", schreiben die Bischöfe. Die Freistellung gelte für Christen in fortgeschrittenem Alter, Personen mit Corona- und Erkältungssymptomen und für Kinder und Schulkinder und ihre Betreuer sowie für Menschen, die eine Infektion fürchten.

Auch in der Liturgie gibt es Veränderungen: Die Fenster im Beichtstuhl zwischen Priestern und Beichtenden werden mit Folie verklebt. Beim Friedenszeichen sollen Christen auf das Handzeichen verzichten. Reliquien und Kreuze sollen nicht berührt werden, auf Weihwasser wird verzichtet.

Die Bischöfe rufen auch auf, ältere Menschen, Kranke und Bedürftige in der Corona-Krise zu unterstützen.

Rund 87 Prozent der Polen gehören der katholischen Kirche an. Davon besuchen knapp 40 Prozent regelmäßig den Gottesdienst. Bestätigte Corona-Fälle gibt es in Polen derzeit 61.