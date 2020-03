dpa

Berlin (dpa) Während der Schließung von Museen, Theatern und Opernhäusern zur Eindämmung des Coronavirus will der RBB möglichst viele Kulturangebote im Fernsehen zeigen und im Internet streamen.

"Der RBB macht’s" - unter diesem Motto sei zur Zeit die Übertragung von rund 15 Inszenierungen im Gespräch, teilte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Freitag mit.

So laufe die "Carmen"-Inszenierung aus der Staatsoper Unter den Linden mit Daniel Barenboim am Pult am Samstag um 20.15 Uhr im RBB-Fernsehen. Am Sonntag folgen um 22.20 Uhr die Berliner Philharmoniker mit ihrem früheren Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Das Konzert war am Donnerstag vor leeren Rängen aufgezeichnet worden. Wenn möglich werde der RBB auch Live-Konzerte im Radio anbieten. Alle Aufführungen sollen im Live-Stream möglichst zu den ursprünglich geplanten Zeiten angeboten werden. Fast alle großen Berliner Bühnen und das Potsdamer Hans-Otto-Theater seien über weitere Termine im Gespräch.

Am kommenden Freitag sollen Roland-Kaiser-Fans auf ihre Kosten kommen. Nach dem jetzt abgesagten Berlin-Konzert zeige der RBB den Auftritt des Schlagerstars von 2018 ab 20.15 Uhr. Für die Online-Angebote sind virtuelle Rundgänge durch einige der wichtigsten Museen und Ausstellungen der Region geplant.

Der RBB wolle damit einen Beitrag leisten, dass angesichts der Lage durch das Coronavirus das geistig-kulturelle Leben der Region nicht völlig zum Erliegen kommt. In Berlin sollen alle Theater und Opernhäuser bis mindestens den 19. April geschlossen bleiben.

Berliner Clubs und Discos müssen schließen

Die Berliner Clubs und Discos müssen nach Medienberichten wegen der Ansteckungsgefahren mit dem Coronavirus voraussichtlich bald schließen. Das schrieben übereinstimmend mehrere Zeitungen. Sprecher des Senats bestätigten das am Freitagvormittag zunächst nicht, widersprachen aber auch nicht. Sie verwiesen auf die Sondersitzung des Senats am Nachmittag und eine anschließende Pressekonferenz.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte demnach der "Berliner Morgenpost", man werde die entsprechenden Lokale abgestimmt mit den Gesundheitsämtern über das Infektionsschutzgesetz schließen. Darüber bestehe Konsens unter den Amtsärzten.

Ob auch Bars und Kneipen von der geplanten Schließung betroffen sind, oder ob es nur um Orte geht, in denen getanzt wird, war am Freitagvormittag noch nicht klar. Ebenso wenig war bekannt, ab wann die Umsetzung erfolgen soll.

Bisher hatte die Senatsgesundheitsverwaltung Veranstaltungen ab 1000 Personen bis zum Ende der Osterferien verboten. Die Ansteckungsgefahr soll gerade in vollen Clubs beim Tanzen, dichtem Stehen und lautem Reden besonders hoch sein. Unter anderem im Club "Trompete" im Stadtteil Tiergarten haben sich an einem Abend zahlreiche Menschen angesteckt.

Verkehrsunternehmen beraten Regeln für Busse

Die Verkehrsunternehmen in Berlin und Brandenburg prüfen nach Angaben des VBB eine einheitliche Regelung für mehr Sicherheit vor dem Coronavirus in Bussen. Dazu seien die Verkehrsunternehmen und die Länder im Gespräch, sagte eine Sprecherin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) am Freitag in Berlin. Neben der Frage der Sicherheit stelle sich auch die Frage des Ticketkaufs, wenn Fahrscheine nicht mehr beim Fahrer gelöst werden könnten. In Brandenburg gebe es nicht flächendeckend Fahrscheinautomaten.

Nach den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) stellte auch die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) in Oranienburg in Bussen den Ticketverkauf beim Fahrer vorerst ein. Fahrgäste können nicht mehr vorn einsteigen. Darüber hatte zuvor die "Märkische Oderzeitung" berichtet.

Der Verkehrsbetrieb in Potsdam teilte am Freitag mit, dass die Fahrgäste in den Bussen über alle Türen einsteigen könnten, der Eingangsraum an der ersten Tür werde zum Schutz der Fahrer halbiert. In den Fahrzeugen gibt es Ticketautomaten. In den Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) können Fahrgäste seit Donnerstag nur noch hinten einsteigen.

Lieferdienste stellen Essen vor die Türen

Die Kuriere des Essens-Lieferdienstes Lieferando.de sollen den Kunden die Bestellung künftig nur noch vor die Tür stellen und klingeln - warten bis geöffnet wird, müssen sie aber weiterhin. „Aufgrund der jüngsten globalen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus führt Lieferando.de die kontaktlose Lieferung für alle Restaurants auf der Plattform ein“, teilte die Lieferando-Mutter Takeaway mit Sitz in den Niederlanden am Freitag mit. „Diese Maßnahme tritt in ganz Europa in Kraft.“

Das Essen sei dabei zu keinem Zeitpunkt unbeobachtet, betonte eine Sprecherin. Die Kuriere seien angewiesen, die Lieferung abzustellen, zu klingeln und von der Tür wegzutreten. „Er oder sie wird so lange warten bis die Bestellung sicher beim Kunden angekommen ist“, hieß es mit Blick auf die Lieferanten. Die Kunden wiederum seien angehalten, ausschließlich online zu bezahlen.

Damit will das Unternehmen vermeiden, dass es zum physischen Austausch zwischen Kunden und Lieferanten kommt. Die Ansteckungsgefahr mit dem Sars-CoV-2 genannten Erreger soll so verringert werden. Über die Lieferando-Plattform können Verbraucher per Handy ein Restaurant in ihrer Nähe auswählen und das Essen dort bestellen. Der Konzern Takeaway.com hatte 2019 das Deutschland-Geschäft von Delivery Hero mit Marken wie Foodora, Lieferheld oder Pizza.de für 930 Millionen Euro übernommen.