MOZ

Neuenhagen (MOZ) Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag in Neuenhagen auf einen freilaufenden Hund geschossen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr eine Neuenhagnerin mit ihrem angeleinten Hund in der Jahnstraße unterwegs, als ein freilaufender Hund auf sie zukam und sich ihr anschloss. Ein entgegenkommender Radfahrer, der ebenfalls einen angeleinten Hund bei sich führte, forderte die Frau auf, den zugelaufenen Hund an die Leine zu nehmen.

Nach einem kurzen Wortwechsel zog der Mann eine Reizgaspistole und schoss auf den zugelaufenen Hund. Anschließend fuhr der Radfahrer unerkannt davon.Nach dm Schuss klagte die Hundehalterin über Atemwegsreizungen. Der Hund trug leichte Verletzungen davon.

Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und bittet um Mithilfe: Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Radfahrers geben?

Der Unbekannte war ungefähr 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er hatte eine untersetze Figur und ist zwischen 55 und 60 Jahre alt. Der Mann trug eine Brille und war mit einer dunklen Jacke, einer Hose, Handschuhen und dunkelbraunen Trekkingschuhen bekleidet. Er führte ein Trekkingfahrrad bei sich und hatte einen angeleinten, dunkelbraunen bis schwarzen Kurzhaarhund bei sich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Märkisch-Oderland unter der Telefonnummer 03341 330 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem können Zeugen die Internetseite der Polizei unter www.polizei.brandenburg.de nutzen.