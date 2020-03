MOZ

Eberswalde (MOZ) Die Polizei erhielt am 12. März Kenntnis von Einbrüchen in der Waldstraße. Dort gelangten Unbekannte gewaltsam in mehrere Mieterkeller eines Mehrfamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen haben sie einen künstlichen Weihnachtsbaum gestohlen. Was ihnen sonst noch in die Hände fiel, ist noch unbekannt. Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden.