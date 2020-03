MOZ

Schwedt (MOZ) Schwedt. In der Nacht zu Freitag bemerkte ein Anwohner der Oderstraße in Schwedt eine Person, die mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt und sich in Richtung Bahnhofstraße entfernte. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten insgesamt zehn Personenkraftwagen verschiedener Hersteller mit verschiedenen Beschädigungen fest. Es wurden Außenspiegel, eine Heckscheibe, Stoßfänger und Scheinwerfer beschädigt. Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Unbekannte konnte nicht gestellt werden.