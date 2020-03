MOZ

Bernau/Ahrensfelde. (MOZ) Bernau/Ahrensfelde. Am Freitagmorgen erhielt die Polizei Kenntnis von einem Diebstahl in der Karl-Marx-Straße in Bernau. Dort haben Unbekannte einen Pkw Ford gestohlen. Die Polizeibeamten haben die Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet. Der Schaden wurde mit ca. 60.000 Euro angegeben.

Ähnlich groß ist der Schaden, den unbekannte Diebe in der Nacht zu Donnerstag in der Fliederstraße in Ahrensfelde hinterlassen haben. Sie stahlen einen Audi im Wert von rund 50.000 Euro.