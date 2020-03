MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Nach ersten Erkenntnissen haben sich Unbekannte am Freitag gegen 1.20 Uhr gewaltsam Zugang zu einer gewerblichen Einrichtung in der Hegelstraße verschafft.Dort haben sie eine unbekannte Menge Bargeld gestohlen und sind anschließend mit zwei Fahrzeugen davongefahren.

Polizeikräfte stellten die flüchtenden Fahrzeuge fest und folgten ihnen.

Auf der L 38, zwischen Fürstenwalde und Hangelsberg ist eine schwerverletzte männliche Person im Zuge der Nachfahrt aufgefunden und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Klärung der Identität des Mannes und der genauen Umstände, die zu dessen Verletzungen führte, sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Gegen 7.20 Uhr ist zudem am Freitag in einem Waldgebiet bei Fangschleusse ein brennendes Fahrzeug festgestellt worden. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruchgeschehen in der Nacht in Fürstenwalde besteht, wird in den polizeilichen Ermittlungen geprüft.