Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Drei Objekte des Neuruppiners Philip G., der Millionen Menschen in Deutschland als Youtuber "Standart Skill" ein Begriff ist, wurden am vergangenen Donnerstag durchsucht. Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach bestätigte, laufe ein Ermittlungsverfahren wegen Betäubungsmitteln. Da es sich aber um ein laufendes Verfahren handele, gebe sie keine weiteren Auskünfte.

Der Neuruppiner hingegen hat das Thema auf Instagram und auf seinem Youtube-Kanal thematisiert. Weil viele Gerüchte gestreut worden seien, wolle er seinen Fans seine Sicht der Dinge aufzeigen, sagt er darin. Demnach seien an dem Morgen drei verschiedene Objekte durchsucht worden: seine Privatwohnung, Geschäftsräume sowie der Ort, an dem er seine Videos aufnehme und an dem auch seine Autos stehen. Bei dem Einsatz sei unter anderem ein Laptop konfisziert worden, auf dem sich Daten für den Versand von Merchandising-Artikeln befunden haben. Laut G. hat die Polizei lediglich auf den Tipp einer einzelnen Person reagiert, die behauptet habe, er würde über seine Firma Drogen verkaufen. Er vermutet üble Nachrede als Motivation. Seit er sich vor einigen Jahren einen getunten Mercedes von den Einnahmen seines Youtube-Kanals gekauft habe, habe er mehrfach Gerüchte in der Stadt über sich gehört, laut denen er mit Drogen handeln müsse. "Früher habe ich darüber gelacht. Seit Donnerstag finde ich das nicht mehr so lustig."

Bei der Durchsuchung sei einer seiner Mitarbeiter fixiert worden und seitdem krank geschrieben. Es tue ihm besonders leid, erklärte G. in seinem Video, dass nun andere durch die üble Nachrede zu Schaden gekommen seien.

"Ich bin nicht vorbestraft, ich konsumiere keine Betäubungsmittel, ich konsumiere allgemein keine Drogen, keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich mache gar nichts, außer den ganzen Tag zu zocken", sagt der Youtuber. Künftig wolle er gegen Verleumdungen alle verfügbaren Rechtsmittel nutzen.