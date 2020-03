Markus Kluge

Zechlinerhütte (MOZ) Am 25. Februar wurde bei Zechlinerhütte an der Badestelle am Zootzensee am Ufer ein GFK-Ruderboot aufgefunden, Das einem Bootstyp Anker 3 ähnelt, teilte die Polizei jetzt mit. Die Deckfarbe des Kahns ist hellgrün. Der Bootskörper ist innen sowie außen hellgrau. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des Bootes oder nach Zeugen, die Hinweise zum Eigentümer geben können und bittet diese, sich unter der 03391 3540bei der Polizeiinspektion in Neuruppin zu melden.