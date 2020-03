Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) In der Brieselanger Pappelallee wurde am Donnerstagnachmittag ein Kind bei einem Unfall verletzt. Ein 59-jähriger Audi-Fahrer aus dem Havelland war auf der Pappelallee in Richtung Zeestow unterwegs. Auf der anderen Fahrbahnseite mussten zwei ihm entgegenkommende Fahrzeuge halten und ihm Vorrang gewähren, da auf deren Fahrbahnseite andere Autos parkten. Als der Fahrer des Audis in etwa auf Höhe des zweiten haltenden Fahrzeuges war, wollte hinter diesem ein achtjähriger Junge mit seinem Roller die Straße überqueren. Dies bemerkte der 59-Jährige zwar und bremste nach eigener Aussage auch sofort, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand nur leichter Sachschaden.