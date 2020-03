Eva Loth

Wiesenburg Auf dem Wiesenburger Bahnhof tut sich etwas. Vor fast genau zehn Jahren wurde er von Mitgliedern der Bahnhofsgenossenschaft gekauft und liebevoll hergerichtet. Jetzt ist die Country Golf GmbH dort aktiv, um dem Gelände neues, anderes Leben einzuhauchen.

Es wird gebaut und gewerkelt. "Es ist schon ein bisschen Druck da", so Robin Weber, einer der Geschäftsführer. Die Miniatur-Baggerlandschaft muss fertig werden, ebenso die Rezeption und das Bistro. In letzterem werden künftig selbst gebackener Kuchen, italienischer Kaffee sowie kleinere Speisen und Getränke angeboten. Perfekt für das Warten auf den nächsten Zug, aber auch für einen Ausflug, denn es wird noch viel mehr geboten.

In der ehemaligen Güterhalle des Bahnhofes befindet sich die Modellfahrzeug-Erlebniswelt in der mit ferngesteuerten Fahrzeugen wie Bagger, Laster, Traktoren oder Radlader gespielt werden kann. Dabei sind verschiedene Strecken und Hindernisse zu bewältigen. Ein Spaß sicher nicht nur für die kleinen Besucher. Es werden noch andere Spielmöglichkeiten geschaffen. Außerdem kann man zukünftig Fahrräder für Touren in die wunderschöne Umgebung ausleihen. Der weitere Bereich der Güterhalle wird zukünftig für Workshops, Feiern, Feste und Events genutzt.

In der wunderschönen Angrenzenden Vegetation wurde eine 9-Loch Naturgolfanlage errichtet. Die Spielbahnen wurden in die bestehende Natur, in Bäume, Sträucher, Trauerweiden und andere Gehölze integriert. Auf die Erhaltung und Aufwertung von Biotopen mit Zauneidechsen, Trockenrasen, Blindschleichen und anderem Getier wurde besonderes Augenmerk gelegt. Inzwischen sprießt der angesäte Rasen, auch wenn das gesamte Areal noch etwas nass ist. Aber bis Mai wird sicher alles abgetrocknet sein. Im Schlosspark, welcher bis an den Bahnhof reicht, wurde eine 9-Loch Fußballgolf-Anlage errichtet. Skulpturen dienen als Hindernisse, die vom Spieler umspielt, überspielt, unterspielt oder durchspielt werden. Fußballgolf ist wie Minigolf, nur dass ein Fußball über größere Distanzen zum Einsatz kommt. Letztendlich muss der Ball in einem Loch mit Fahne eingelocht werden.

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit im Schlosspark Wiesenburg auf vorgegebenen Routen zu boßeln. Boßeln kommt ursprünglich aus dem hohen Norden, findet aber auch hier immer mehr Anhänger.

"Wir wollen mit dieser Anlage der Bevölkerung im Hohen Fläming, in Brandenburg und Berlin ein zusätzliches bezahlbares und kostengünstiges Freizeitangebot bieten, welches von einer breiten Bevölkerungsschicht genutzt werden kann", so Robin Weber und Jan Johannsen, die beiden Initiatoren und Ideenfinder. Besonders der Golfsport hat ja in Deutschland ein elitäres Image. Reiche Leute, strenge Regeln, Etikette, Kleiderordnung und ein nicht bezahlbarer Sport für die breite Bevölkerungsschicht sind die Vorurteile. Die meisten bestehenden Golfplätze bestätigen dies eindrucksvoll. In anderen Ländern wie Skandinavien, England, Irland, Schottland, Asien und den USA ist Golf ein bezahlbarer Volkssport. "Wir wollen mit unserer Naturgolfanlage für Jedermann einem breiten Publikum aus allen sozialen Schichten das Golfspiel zu günstigen Konditionen ermöglichen. Wir brechen mit allen Konventionen des Golf: keine Etikette, kein kompliziertes Regelwerk, keine Kleiderordnung, keine eigene Ausrüstung, keine Startzeitplanung, Platzreife oder sonstige Voraussetzungen", erklären die beiden Macher.

Das große Eröffnungsfest findet vom 1. bis zum 3. Mai statt, weitere Informationen folgen.