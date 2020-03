Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Ruppiner Kliniken stellen sich auf eine Ausbreitung des Corona-Virus ein, so wie es die Bundesregierung von allen Krankenhäusern fordert. "Es wird von einem steigenden Bedarf an Intensiv- und Beatmungskapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Patienten ausgegangen", heißt es auf der Internetseite der Kliniken.Deshalb werden ab dem Montag, 16. März, geplante Aufnahmen, Operationen und Eingriffe verschoben – soweit das der behandelnder Arzt für medizinisch vertretbar hält. "Der Notfallbetrieb wird selbstverständlich aufrechterhalten", heißt es weiter in der Mitteilung der Kliniken. Nachfragen zu geplanten Eingriffenkönnen an der Hotline 03391 393000 wochentags von 7.30 bis 16 Uhr gestellt werden.

Ab sofort sind außerdem die Besuche von Patienten vollständig untersagt. "Diese Maßnahme dient sowohl dem Schutz unserer Patientinnen und Patienten als auch dem unseres Personals", so die Kliniken.