Marco Winkler

Sommerfeld (MOZ) Wie schon die Oberhavel Kliniken reagiert nun auch die Sana Klinik in Sommerfeld auf das Coronovirus. Wie Direktorin Wiebke Gröper mitteilt, wird ab sofort ein Besucherstopp verhängt.

"Wir haben zunehmen Patienten über 80", sagt sie. Diese und alle anderen Patienten sollen geschützt werden. "Leider ist nicht ausgeschlossen, dass Besucher unbeabsichtigt Erreger in die Klinik hereintragen." In Einzelfällen könne nach telefonischer Klärung mit den Stationsleitungen über begründete dringende Maßnahmen entschieden werden, so Gröper.