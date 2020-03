Klaus D. Grote

Oranienburg Sämtliche Gedenkstätten der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten bleiben ab Sonnabend bis voraussichtlich 15. Mai geschlossen. Das gilt in Oberhavel für die KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück, teilte die Stiftung am Freitag mit. Die Entscheidung sei in Absprache mit den Gesundheitsbehörden getroffen worden.

Die zum 75. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager im April geplanten Gedenkveranstaltungen wurden nun komplett abgesagt. Zunächst hatte es am Mittwoch geheißen, dass die Gedenkfeiern lediglich im kleineren Rahmen stattfinden sollen. "Wir überlegen, wie wir das Gedenken später nachholen können", sagte Stiftungssprecher Horst Seferens.

Bereits am Freitag kamen nur vereinzelte Besucher in die Gedenkstätte Sachsenhausen. Besuchergruppen aus dem In- und Ausland hätten seit zwei Wochen ihre Besuch abgesagt, so Seferens.