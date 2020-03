Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Kein Mai- und Hafenfest, kein Ostermarkt und auch sonst keine Veranstaltungen der Stadt oder in kommunalen Einrichtungen – Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) hat am Freitag aus Sorge um die Gesundheit der Menschen auf das sich ausbreitende Coronavirus reagiert. Vorerst gilt die Anordnung bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Doch es sei nicht damit zu rechnen, dass danach die Ausbreitung eingedämmt sei. "Die Gesundheit unserer Mitbürger hat hier oberste Priorität. Wir werden versuchen, für abgesagte Veranstaltungen Ersatztermine zu organisieren, bitten aber um Verständnis, dass konkrete Ausweichtermine heute noch nicht benannt werden können", so Golde.

Betroffen sind nicht nur Konzerte. Auch das Museum, das Haus der Begegnung und die Bibliothek werden für den Besucherverkehr geschlossen. Bücher, deren Rückgabe jetzt fällig wäre, werden automatisch verlängert, teilte die Verwaltung am Freitag auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz mit.

Auch das Training in Turnhallen ist von der Entscheidung des Bürgermeisters betroffen. Dennoch legt Golde Wert darauf, dass das soziale Leben erhalten bleiben soll. So werde der Wochenmarkt nach jetzigem Stand weiter stattfinden. Der Ostermarkt am 4. April, bei dem viele Besucher zu erwarten gewesen wären, ist abgesagt. Der Tierpark Kunsterspring hingegen bleibt weiter geöffnet.

Auch die Veranstaltungen im Stadtgarten und im Kulturhaus sind betroffen. Am Freitag sollte dort das Benefizkonzert der Stabsmusikkorps der Bundeswehr stattfinden. Bei weitere Veranstaltungen appelliert Golde an die privaten Veranstalter, an die Gesundheit der Gäste zu denken. Die Sitzungen der Stadtverordneten und der Ausschüsse sollen wie geplant stattfinden. Die Einwohnerversammlung zur Umgestaltung der Karl-Marx-Straße, die am Mittwoch im Alten Gymnasium stattfinden sollte, ist aber gestrichen. Ob dieses Treffen nachgeholt wird, ist fraglich, weil der zeitliche Rahmen bis zur nötigen Entscheidung zu eng wird. Sitzungen der Gremien werden zwar öffentlich stattfinden. Golde bittet Einwohner aber darum, diese nicht zu besuchen, um sich keinem Risiko auszusetzen.