MOZ

Sieversdorf (MOZ) Im Amt Odervorland gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Es handele sich um einen Einwohner von Sieversdorf, teilte der Arzt und Gemeindevertreter Dr. med. Karl-Jürn von Stünzner-Karbe am Donnerstagabend in der Gemeindevertretersitzung von Jacobsdorf mit. Einige weitere Menschen, die dort gemeinsam beraten hätten, wie sie das Dorf schöner machen könnten, seien unter Quarantäne gestellt worden.

Odervorlands Amtsdirektorin Marlen Rost bestätigte am Freitag nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises, dasses den Corona-Fall gibt. Sie hat einen Verwaltungsstab eingerichtet, der sich um präventive Maßnahmen kümmert. Unter anderem werden alle Veranstaltungen der Feuerwehren abgesagt. "Auch die Jugendclubs bleiben geschlossen", sagte Rost. Die Steinhöfeler Außenstelle des Amtes bleibt am Montag geschlossen.

Über weitere Maßnahmen werde dann am Montag beraten."Die Amtsleiter und der Amtswehrführer sind auch privat vernetzt, so dass wir uns am Wochenende verständigen können", ergänzte die Amtsleiterin. Man versuche übers Wochenende die Technik aufzurüsten, dass mehr Mitarbeiter im Homeoffice von zu Hause aus arbeiten können.