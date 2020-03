Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Kreisstadt Rathenow schließt kulturelle Einrichtungen und sagt den Seniorentanz im Tivoli ab. "Es gibt keine bestätigte Corona-Erkrankung in Rathenow", versichert Norman Giese, Pressesprecher des Landkreises Havelland am Freitag (14.00 Uhr). Vorsorglich ergreift also die Kreisstadt diese Maßnahmen. Betroffen davon sind die Stadtbibliothek und der Freizeittreff Mühle, die ab dem 16. März bis auf Widerruf geschlossen bleiben. Zudem bleibt die Stadtverwaltung Rathenow am Montag, 16. März für den Besucherverkehr geschlossen.

Der Seniorentanz im Tivoli, der am 19. März stattfinden sollte, ist ebenso vorsorglich abgesagt. "Am Montag legt der Arbeitsstab der Stadtverwaltung Rathenow weitere Maßnahmen entsprechend der Sachlage fest, worüber die Öffentlichkeit zeitnah informiert wird", heißt es zudem in einer Pressemitteilung der Kreisstadt Rathenow.