Brandenburg an der Havel Am Freitag, 13. März, hat die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Allgemeinverfügungen erlassen, um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus einzudämmen.

Die erste Verfügung verbietet Veranstaltungen ab einer Teilnehmerzahl von 500 Personen im gesamten Stadtgebiet. Zudem müssen Veranstaltungen ab 100 Personen dem Gesundheitsamt per E-Mail an veranstaltungen@stadt-brandenburg.de vorab angezeigt werden

Die zweite Verfügung verbietet Personen, die aus einem vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebiet ( https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html ) zurückkehren, innerhalb der ersten 14 Tage nach Rückkehr den Zutritt zu bestimmten Einrichtungen wie z.B. Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten. Ausgenommen sind behandlungsbedürftige Personen.

Beide Verfügungen gelten ab dem Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 06/2020 und sind derzeit bis zum 31.07.2020 befristet. Je nach Bewertung der Risikolage können die Regelungen verschärft oder gelockert sowie vorzeitig beendet oder verlängert werden.

Darüber hinaus wird das Brandenburger Theater bis zum 31.07.2020 geschlossen; alle Veranstaltungen entfallen. Diese Maßnahme wurde insbesondere mit Hinblick auf das Publikum beschlossen, welches überwiegend aus älteren Besuchern besteht, die in besonderem Maße bei einer Corona-Erkrankung gefährdet sind. Auch die Schließungen weiterer städtischen Einrichtungen wie u.a. dem Stadtmuseum und der Fouqué-Bibliothek werden derzeit vorbereitet.

Am Klinikum Brandenburg an der Havel gilt heute zudem eine neue Besucherregelung. Pro Patient ist nur ein Besucher am Tag erlaubt; auf der Kinderstation dürfen nur die Eltern ihre Kinder besuchen. Personen mit Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Durchfall sind als Besucher nicht zugelassen.

Nochmals weist die Stadt Brandenburg an der Havel auf die Einhaltung allgemeiner Hygienemaßnahmen und Umsichtigkeit im Alltag hin. Zu diesem Zweck wird ein Aushang mit allgemeinen Verhaltensrichtlinien im Stadtgebiet verteilt, welcher auch zum kostenlosen Download angeboten wird.

- Aushang "Allgemeine Informationen zum Coronavirus" als PDF unter www.stadt-brandenburg.de/presse/aktuelle-informationen-zu-massnahmen-gegen-eine-ausbreitung-des-coronavirus/ herunterladen

Supermärkte, Apotheken und andere Unternehmen mit Publikumsverkehr werden appelliert, dieses Plakat zu nutzen, auszudrucken und gut sichtbar auszuhängen.

Die Stadt Brandenburg an der Havel bittet alle Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Arbeitgeber und Angestellte um Verständnis und Mithilfe, um die Ausbreitung des Coronavirus in unserer Havelstadt weiterhin zu verzögern und zu verlangsamen.