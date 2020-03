Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Turm-Erlebniscity bleibt mit ihrem Schwimmbad und der Saunalandschaft weiterhin geöffnet. Das sagte Vivien Sannemann, Sprecherin des Betreibers SOG. "Die Ansteckungsgefahr wurde von unserem Geschäftsführer Kay Duberow mit dem Gesundheitsamt des Landkreises erörtert und beurteilt." Zudem gebe es einen fachlichen Austausch innerhalb der Bäderbranche, unter anderem mit der European Waterpark Association (EWA).

Der Hygienestandard in öffentlichen Schwimmbädern sei grundsätzlich sehr hoch. Die Anforderungen an die Aufbereitung des Badewassers überschritten teilweise sogar die Standards für das Trinkwasser. "Das gelebte Maß an Reinigung und Flächendesinfektion reicht aus, um einer unspezifischen Gefährdung durch das Covid-19-Virus zu begegnen", sagte Duberow. "Wir sehen bislang kein unkalkulierbares Gefahrenpotential in unserem Haus und haben bis auf Weiteres keinen Anlass zu veränderten Betriebsabläufen."