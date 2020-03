Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Der Landkreis Havelland hat am Freitagnachmittag Entwarnung in Bezug auf den Corona.Verdachtsfall an der Erich-Kästner-Grundschule in Falkensee gegeben. Bei dem getesteten Schüler liegt keine Corona-Infektion vor.

Trotzdem gibt es statistisch gesehen den dritten Corona-Fall im Havelland. Denn mit Stand 13. März um 15 Uhr hat der Landkreis Havelland drei bestätigte Corona-Infektionen. Der neueste Fall betrifft eine 23-jährige Frau aus Brieselang, die sich jedoch dauerhaft bei ihrem Partner in Berlin-Spandau aufhält und dort auch unter Quarantäne steht. Die Frau befindet sich schon seit mehreren Tagen in häuslicher Quarantäne, da zuvor bereits ihr Partner positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde. Beide werden aufgrund der Wohnsituation von den Gesundheitsbehörden aus Berlin-Spandau überwacht.

Allgemeine Handlungsempfehlungen sowie weitere Informationen zum Coronavirus hat der Landkreis Havelland im Internet unter www.havelland.de/coronavirus für die Bürger zusammengetragen. Dort sind auch zwei Allgemeinverfügungen des Landkreises zum Umgang mit dem Coronavirus zu finden, die unter anderem Regelungen für die Durchführung von Veranstaltungen beinhalten. Ferner hat das Gesundheitsamt eine Hotline eingerichtet: Unter der Telefonnummer 03385/5517119 können Bürger montags und dienstags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 14.30 Uhr Fragen zum Coronavirus stellen.