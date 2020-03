Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Vermutlich die Glut einer Zigarette löste am Donnerstagmittag den Brand auf einem Balkon einer Wohnung an der Neuruppiner August-Fischer-Straße ausgelöst. Das teilte am Freitag die Polizei mit. Auf dem Balkon hatte sich offenbar einer der dort gelagerten Kartons mit der Glut, angetrieben durch den vorherrschenden Wind, entzündet. Die Fensterscheiben und die Balkontür der Wohnung wurden durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen. In der Wohnung entstand außer einer leichten Verrußung kein weiterer Schaden. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro.