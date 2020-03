Franziska Schober

Brandenburg an der Havel Tosendes Wellenrauschen am Meer steht einer idyllischen Ruhe im Brandenburger Seengebiet gegenüber. Klar definierte architektonische Wahrzeichen treffen auf originelle Eigenkreationen mit viel Freiraum zur Interpretation. So vielseitig zeigt sich die bevorstehende Ausstellung der Künstlerin Beate Hoffmann.

"Ich male vor allem Naturszenen, die mich emotional berühren" erklärt die 55-Jährige. "Speziell für diese Ausstellung habe ich mich für diverse Bilder am Wasser entschieden, da unsere Region davon geprägt und durchzogen ist." Und so lädt sie mit ihren Naturkunstwerken den Betrachter zum Stehenbleiben und Verweilen ein. "Ich selbst bin viel und gern in der Natur unterwegs und lasse mich dort inspirieren. Besonders gern lasse ich mich auch von den Naturspektakeln an der Ostsee faszinieren und erlebe eine tiefe Verbundenheit. Sonne, Wind oder Sturm, ich genieße jedes Wetter gleichermaßen und sammle leidenschaftlich gern fossile Steine am Strand", berichtet Hoffmann.

Ihre Liebe zur Malerei nahm an der Ostsee ihren Lauf. Nach einem Kontakt zu einem ansässigen Künstler der mit löslichem Kaffee wunderschöne Kunstwerke erschafft, entfachte ihr Feuer für die Kunst. So ist sie seit nunmehr zehn Jahren selbst künstlerisch tätig und hat schon so einiges ausprobiert. "Angefangen habe ich mit Aquarellen, was bis heute meine Vorliebe ist. Das Zusammenspiel der Farbverläufe miteinander beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue. Mit Acryl habe ich dann erst später experimentiert und wurde von meiner Lehrerin Ana Finta stets ermutigt mich auch an große Projekte heranzutrauen und verschiedene Techniken zu probieren", erinnert sich Hoffmann. Schnell hat sie dann das Einarbeiten von verschiedensten Materialien für sich entdeckt und arbeitet bis heute mit strukturgebenden Elementen wie Marmormehl, Kaffeesatz, und Sand.

Seit 2014 stellt sie bereits auf diversen Gruppenausstellungen in Brandenburg an der Havel ihre Bilder aus und freut sich nun über ihre erste eigene Ausstellung im Sorat Hotel. Dort wird Beate Hoffmann an die 25 Kunstwerke aus Aquarell und Acryl präsentieren. Neben Naturszenen kann der Betrachter bedeutende Brandenburger Wahrzeichen mit Widererkennungswert bewundern, oder seiner Interpretationsfähigkeit freien Lauf beim Betrachten der Eigenkreationen Hoffmanns lassen.

Die Ausstellung "Über Wasser und Land" wird am 26. März um 19 Uhr mit einer Vernissage eröffnet und wird ein Jahr zu sehen sein.