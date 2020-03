BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Donnerstagmorgen kam es am Handwerkerhof zu einem Brand in einer leerstehenden Lagerhalle. Nach ersten Erkenntnissen war in der ehemaligen Höll-Wurstfabrik eine Matratze in Brand geraten, die in weiterer Folge umliegenden Unrat mit in Brand gesetzt hatte. Dadurch entstand starke Rauchentwicklung, die zunächst die umliegenden leeren Räume verqualmte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ohne dass dieser auf das Gebäude direkt übergreifen konnte.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 43-jähriger Mittelmärker offenbar zuvor in den Räumen mit einem Trennschleifer gearbeitet hat. Die Matratze wurde dann wohl aufgrund des Funkenfluges entzündet und geriet dadurch in Brand. Neben dem Werkzeug fanden die Beamten auch den Rucksack des 43-Jährigen am Brandort. Zur Spurensicherung kam die Kriminalpolizei im Gebäude zum Einsatz.

Da der Mann keine Berechtigung besaß, sich auf dem Gelände aufzuhalten, sicherten die Kriminalisten neben den Brandspuren auch Spuren, die darauf hindeuteten, dass der 43-Jährige illegal Kupferrohre abgeflext haben könnte.

Außerdem versuchte der Mann immer wieder die Arbeit der Polizei zu stören. Auch einem aus diesem Grund ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, so dass ihn die Beamten für die Zeit der polizeilichen Maßnahmen am Ereignisort ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg bringen mussten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Verdacht eines besonders schweren Diebstahls eingeleitet.