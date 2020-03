Jürgen Liebezeit

Schildow (MOZ) Schildow. In der kommenden Woche wird von Montag an die Schildower Schillerstraße wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Edis Netz AG reißt das alte Trafohäuschen ab. An dessen Stelle wird ein neues Trafohaus an der benachbarten Mozartstraße in Betrieb genommen. Für die Umverlegung der Kabel muss für fünf Tage die Straße voll gesperrt werden: "Die Arbeiter müssen die Fahrbahn aufreißen", informiert Gemeindesprecherin Rita Ehrlich. Fußgänger, Radfahrer und der Bus dürfen die Baustelle passieren. Autofahrer werden in dieser Zeit über die Mönchmühlen- und Haydnstraße umgeleitet.