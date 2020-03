Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Der Beginn des letzten Bauabschnittes der B 109 (Schönerlinder Straße) ab Montag hat erhebliche Konsequenzen für Mühlenbeck und Schildow. Denn der Umleitungsverkehr wird wieder durch das Zentrum der beiden Gemeinden geführt. Das teilte der Berliner Verkehrssenat am Freitag mit. Der Durchgangsverkehr wird weiträumig über die L 305 in und aus Richtung Mühlenbeck umgeleitet. Aufgrund notwendiger Erneuerungsarbeiten der Fahrbahn und der Geh- und Radwege wird die B 109 im Abschnitt zwischen der Einmündung Schönerlinder Chaussee und der Landesgrenze zu Brandenburg für zwei Monate bis voraussichtlich Mitte Mai für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Kreuzung an der Einmündung der Schönerlinder Chaussee ist bis 20. April in den Richtungen Buch (Ost) und Französisch Buchholz (Süd) befahrbar. Nach Abschluss dieses letzten Bauabschnitts ist die Baumaßnahme abgeschlossen.