Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Oberhavel wird ab kommenden Mittwoch, 18. März, alle Schulen und Kitas im Kreis schließen. Das berichteten Landrat Ludger Weskamp (SPD) und Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) auf einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand zur Corona-Krise.

In Brandenburg werden Schulen und Kitas ab kommenden Mittwoch geschlossen. Die Ausgestaltung einer Notfallversorgung ist Thema eines Gesprächs in der Staatskanzlei am morgigen Sonnabend. Auch Oberhavels Bürgermeister treffen sich dann. "Grundsätzlich kein Unterricht mehr, grundsätzlich keine Betreuung mehr in den Kitas", so Weskamp. Für die Kinder von Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen sowie bei Polizei und Feuerwehr sollen aber noch Betreuungsmöglichkeiten gefunden werden.

"Die Menschen in Oberhavel gehen verantwortungsvoll mit der Situation um", so Weskamp über die aktuelle, durch das Coronavirus ausgelöste Lage.

Amtsarzt Christian Schulze bat darum, die eingerichtete Hotline nicht für Fragen zu Schulen und Kitas zu besetzen. Er informierte noch einmal, dass es im Landkreis aktuell zwei Infizierte gibt. In Berlin würden die Zahlen derzeit sehr schnell ansteigen. Er sprach von einer "rapiden Zunahme". Pro Tag gebe es in Oberhavel etwa 200 Anfragen, die über das eingerichtete Info-Telefon hereinkommen. Schulze lobte die Arbeit des Gesundheitsamtes.

Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf erwähnte, dass nicht nur Anfragen aus dem Landkreis, sondern auch aus anderen Kreises und sogar Berlin kommen. Die Mitarbeiter würden die Fragen unabhängig des Wohnorts beantworten.

Weskamp, der eine Allgemeinverfügung erließ (wie berichtet), sprach von einer Empfehlung, Veranstaltungen über 100 Personen nicht durchzuführen. Das heiße nicht, dass alle Events, die weniger als 100 Besucher erwarten, stattfinden können. Es gebe Einzelfallentscheidungen. Ines Hübner sagte, die nächsten Wochen würden eine "Herausforderung für alle" darstellen.

Mehr Informationen folgen regelmäßig auf www.moz.de.