Brian Kehnscherper

Braunsberg (MOZ) Die Reifenspuren sind noch relativ frisch, als Revierförsterin Birgit Salzwedel am Freitagmorgen einen Umweltfrevel im Wald zwischen dem Forsthaus Tornow und Braunsberg entdeckt. Jemand hat dort Asbest- und Rigipsplatten, Schilfmatten, Rohre, Regenrinnen und Bauschutt illegal entsorgt. "Das muss in der Nacht zuvor abgeladen worden sein", sagt Salzwedel. Anhand der Abdrücke im Boden lasse sich sogar nachvollziehen, wie die Umweltfrevler rückwärts eingeschert sind. Die Försterin hat alles fotografisch dokumentiert und Anzeige bei der Polizei erstattet. "Ich denke, da hat jemand eine Altsanierung an einem Bauernhaus oder einem Bungalow gemacht", sagt sie. Daher vermutet sie auch, dass der Täter sich leicht aufspüren lässt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. "Das kann richtig teuer werden. Es sind Bußgelder bis zu 50 000 Euro möglich", so die Revierförsterin.

Die Oberförsterei Neuruppin beklagt eine Häufung illegaler Müllentsorgungen in den Wäldern (wir berichteten). Unlängst wurden auch die Abfälle einer Baustelle zwischen Wulkow und Herzberg abgeladen. Materialien wie Dachpappe können oft nicht einfach entsorgt werden, weil sie erst auf ihre Zusammensetzung untersucht werden müssen.

Im aktuellen Fall hofft Birgit Salzwedel, dass die Verursacher gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden können. Wer Hinweise auf die Täter hat, wird gebeten sich unter 03391 4037811 an die Oberförstere in Neuruppin zu wenden, oder sich unter 03391 3540 bei der Polizei zu melden.