Volkmar Ernst

Liebenthal (MOZ) Als Lydia Rick vor gut fünf Jahren das kleine idyllische Liebenthal als ihr Zuhause erkor, war das ausgemachte Ziel, "runterzuschalten". Nicht nur eine, sondern gleich mehrere Stufen, sagt sie. Viele Jahre war die gebürtige Rheinländerin in Hamburg und Berlin in der Gastronomie und im PR-Management aktiv. Da war Liebenthal genau der richtige Rück­zugsort für sie, ihren Lebensgefährten und natürlich für ihre Bengalkatzen, die Fische in den sechs Aquarien und die mittlerweile 30 Hühner, die auf dem Grundstück ein neues Zuhause gefunden haben.

Doch jede Idylle wird irgendwann zur Selbstverständlichkeit, und genau das brachte Lydia Rick vor gut einem Jahr auf die Idee, in Liebenwalde ein Eis-Café aufzumachen. Als sie ihre Idee Bürgermeister Jörn Lehmann vortrug, kamen die beiden ins Gespräch und er erzählte auch vom Haustierpark. Das ließ die leidenschaftliche Tierfreundin aufhorchen und es entstand die Idee, sich um eben diesen Haustierpark zu bewerben. Gesagt, getan – Lydia Rick ist nun die neue Chefin des Parks und nach einem ersten Kehraus in die neue Saison gestartet. Den Haustierpark neu erfinden, das will sie nicht, wie sie betont. Doch es gibt zwei wichtige Veränderungen, die sie anstrebt. Zum einen will sie die Zahl der Tiere verringern und gleichzeitig vergrößern. Das geht sehr wohl. Denn verringern will sie die Herdenstärke, dafür aber soll die Artenvielfalt gesteigert werden. "Das ist schließlich ein Tierpark", stellt sie dazu nur knapp fest.

Die erste Neuanschaffung sind drei Frettchen, die sich in ihrem Gehege, auch wenn es keine Pudel sind, so doch aber pudelwohl fühlen und genau wissen, wenn Frauchen mit Futter kommt. Sie erkennen die Stimme von Lydia Rick und wissen, dass es dann etwas zu futtern gibt. Ansonsten verhallt jedes Rufen ungehört und die Frettchen bleiben lieber in ihrer Höhle. Den Eingang in diese verschließen die Tiere übrigens selbst mit einem Stofflappen, um ungestört zu bleiben.

Bei einem Rundgang über das weitläufige Gelände erzählt Lydia Rick, was sich verändern soll. Den Eseln, es sind inzwischen vier, will sie ordentlich Sport verordnen, mit einem Galgen. Nein, an diesen kommen nicht die Tiere, sehr wohl aber die Futternetze. "Die Esel brauchen einfach Bewegung. Das ist keine Schikane, sondern spielerische Beschäftigung. Für die Besucher ist schön, dass sie nicht nur in der Sonne dösende Esel liegen sehen, sondern diese in Aktion erleben, wenn sie an ihr Futter wollen", erzählt die Chefin. Ein abgegrenzter Bereich als Streichelzoo soll vor allem Stadtkindern die Möglichkeit bieten, in Kontakt mit den Tieren zu kommen.

Dass die geplanten Umbauten Geld kosten und ihre Umsetzung Zeit braucht, das weiß Lydia Rick, die ihre PR-Erfahrungen nutzt, um Sponsoren zu finden.

Besucherversorgung

Zum anderen geht es bei den Veränderungen darum, wie sich der Park präsentiert. Bislang war es eher ein landwirtschaftlich geführter Betrieb, den sich Besucher ansehen konnten. Doch das reicht der neuen Chefin nicht. "Wenn ich möchte, dass Ausflügler kommen, dann muss ich ihnen außer den Rundgang durch den Park mehr bieten", sagt sie. Was sie damit meint, sieht man an der Speiseeistruhe mit grünen, braunen und rosafarbenen Eiscremevariationen, nicht zu vergessen das giftig blau aussehende Schlümpfeeis. Ein Kaffee für die Eltern, ein Eis für die Kids, das muss schon sein. Ein Außenbereich mit Spielplatz, Hüpfburg und Strandkörben, die sich um einen Gartenteich gruppieren, kann sich die neue Chefin gut vorstellen, um Familien anzulocken.

Auch Wanderer und Radler, die nicht in den Park, sehr wohl aber am Eingang eine Rast einlegen wollen, sollen nicht abgewiesen werden, sondern eine Stärkung zu sich nehmen können. Viel Zukunftsmusik, doch mit Lydia Rick scheint jemand das Ruder übernommen zu haben, der dem Haustierpark neues Leben einhauchen und ihm ein Überleben sichern kann.