Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Rund 200 Teilnehmer starteten im vergangenen Jahr bei einzelnen oder allen sieben Läufen des vom SC Ketzin ins Leben gerufenen Havellandcups. Sieben Freizeitsportler absolvierten im Ost- und Westhavelland alle sieben Strecken und liefen insgesamt 77 Kilometer.

Für ihre Leistungen wurden Ronny Theil aus Schönwalde, Andreas Lempart, Marc Dahlenburg und Susanne Henning aus Falkensee, Carla Cron aus Ribbeck, Mathias Meißner aus Ketzin/Havel und Christian Timm aus Seeburg während der Sportlerehrung des Landkreises Havelland gemeinsam von Landrat Roger Lewandowski und dem Vorsitzenden des SC Ketzin, Heiko Kersten, geehrt. "Ich freue mich, dass der Havellandcup bereits im ersten Jahr so ein großes Echo bei den Freizeitläufern gefunden hat", sagte Kersten, als er selbst während der Sportlerehrung den Innovationspreis der Mittelbrandenburgischen Sparkasse 2019, dotiert mit 500 Euro, für die Idee und Durchführung des Cups für den SC Ketzin entgegen nahm.

An diesem Sonntag, 15. März, sollte eigentlich beim 31. Lauf der Sympathie in Falkensee der Startschuss für die zweite Auflage des Havellandcups fallen. Der Cup, der sowohl vom Landkreis als auch vom Kreissportbund unterstützt wird, wird aber später starten müssen, denn der Lauf der Sympathie wurde auf Grund der aktuellen Corona-Viruslage abgesagt. Gewertet werden deshalb in diesem Jahr nur die verbleibenden sechs Läufe, informierte Burkhardt Severon vom veranstaltenden SC Ketzin am Donnerstag. Die bereits erfolgten Registrierungen für die Teilnahme am Havellandcup bleiben trotz des Ausfalls des Laufes der Sympathie erhalten.

Am Havellandcup können Läufer und Walker jeden Geschlechts und jeden Alters teilnehmen, informiert der SC Ketzin. "Hier geht es nicht um Bestzeiten, sondern um eine gute Zeit bei gemeinsamen sportlichen Aktivitäten", sagte Schirmherr Roger Lewandowski zum Start in die neue Saison und wünscht allen viel Vergnügen bei den Läufen im Havelland.

Die weiteren Läufedes Havellandcups: 8. Zachower Crosslauf am 17. Mai (Läufer und Walker, 5 und 10 km), 17. Seeburger Feld-, Wald- und Wiesenlauf am 7. Juni (5,3 km), 12. Sielmanns Heidelauf in Dallgow-Döberitz am 20. Juni (5, 10 und 22 km), 14. Lilienthal-Lauf am 15. August (9,9 km), 3. Uwe-Kanty-Gedenklauf in Premnitz am 30. August (0,6, 1, 2,8 und 8,5 km) und 3. Schnauf Lauf in Wansdorf am 25. Oktober (5 und 10 km). Anmeldungen sind auf den Internetseiten der einzelnen Läufe möglich.