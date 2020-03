Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Nachdem am Montagabend ein Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße in Flammen aufging, hat die Polizei jetzt Tatverdächtige ermittelt. Nähere Angaben wollte Sprecherin Astrid Reinecke am Freitag noch nicht machen, da die Personen erst angehört werden müssten. Auf jeden Fall gehe die Polizei von Brandstiftung aus.

Wie hoch der Sachschaden ist, stehe noch nicht fest, teilte Thomas Börner, der Geschäftsführer der VEGA Hausverwaltung, auf Nachfrage mit. "Wir sind erst am Montag mit dem Gutachter vor Ort." Die Polizei hatte die Summe zunächst auf 30 000 Euro geschätzt. In dem Gebäude gibt es sechs Wohnungen, fünf sind aktuell vermietet. "Nach und nach kehren die Mieter zurück", sagt Börner.

Die Feuerwehr, die ihren Sitz in der Frankfurter Straße hat, konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Allerdings bedeckte eine schwarze Rußschicht das komplette Treppenhaus bis ins oberste Stockwerk. Im Erdgeschoss, wo der Wagen gestanden hatte, löste sich teilweise Putz von den Wänden. Eine Spezialfirma rückte am Dienstag für die Notreinigung an. "Der Brandgeruch verschwindet aber erst bei der Sanierung", stellte Michael Schönberg, der Desinfektor und Teamleiter der Sprint Sanierung GmbH, schon während des Einsatzes mit Staubsauger und Putzmittel klar. Die hat noch nicht begonnen.