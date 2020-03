Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Rheinsberg. Die Musikkultur Rheinsberg gGmbH zieht ihre Konsequenzen aus der Coronakrise und sagt alle Veranstaltungen bis zum 30. April ab, um einer Verbreitung des Erregers entgegenzuwirken. Davon sind auch die Osterfestspiele betroffen. Über die Feiertage sollte es ein breites Programm mit Konzerten, Opernaufführungen und Theater geben. Die Kurse und Workshops der Musikakademie Rheinsberg fallen bis Ende April ebenfalls aus. "Wir wollen unsere Besucher und Mitarbeiter keinen Risiken aussetzen", erklärte Geschäftsführer Thomas Falk.

Die wirtschaftlichen Folgen für die Kultureinrichtung lassen sich laut Falk noch nicht absehen. Bis auf Weiteres werden die Mitarbeiter nicht nach Hause geschickt. "Die Dienstpläne werden neu eingerichtete. Aufgaben wie die Planung von Veranstaltungen und Verwaltung laufen ja weiter", so Falk. Die Situation solle jedoch genutzt werden, um angehäufte Überstunden abzubauen.

Auch die für Donnerstag, 19. März, geplante Show "Dance Masters – Best of Irish Dance" in der Siegfried-Matthus-Arena fällt aus. Wie die Veranstalter mittelten, wird sie auf ein anderes Datum verschoben. die Karten behalten ihre Gültigkeit. Ein Ersatztermin wird mitgeteilt. Alle Kartenbesitzer werden über die lokalen Medien und im Internet darüber informiert.