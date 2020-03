Viola Petersson

Eberswalde (Sven Klamann) Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten hat sich im Barnim bis Freitagnachmittag (Stand: 16 Uhr) auf sechs Personen erhöht. Neben drei Wandlitzern und zwei Eberswaldern wurde jetzt ein Biesenthaler positiv getestet. Ferner gibt es in der Kreisstadt zwei Verdachtsfälle. Darüber informierte Kreissprecher Oliver Köhler.

Eberswalde bereitet sich derweil auf die für Mittwoch durch die Landesregierung angekündigten Kita- und Schulschließungen vor. Wie Bürgermeister Friedhelm Boginski und Sozialdezernent Jan König ebenfalls am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz erklärten, habe die Stadt für ihre Kindereinrichtungen einen Notfallplan erstellt. Demnach gibt es bei Einstellung des regulären Betriebs drei Notfallkitas: Pusteblume in Finow, Sonnenschein in Stadtmitte sowie Kinderparadies in Nordend. Dort werde der Nachwuchs jener Eltern betreut, die etwa für die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung unentbehrlich sind. Also beispielsweise von Ärzten, Kranken- und Altenpflegern, aber auch Feuerwehrkräften und Polizisten. Wobei König betonte: "Am Montag werden noch alle städtischen Kitas besetzt sein." So soll ein geordneter Übergang sichergestellt werden.

Der Krisenstab im Rathaus komme täglich zusammen und reagiere auf die aktuelle Lage, ergänzte Boginski. "Wenn auch eingeschränkt, aber das Leben findet statt", wollte er betont wissen. "Wir bemühen uns, dieses Leben zu organisieren." Dabei habe selbstverständlich die sogenannte kritische Infrastruktur Priorität. "Aber wir tragen ebenso Verantwortung für andere Berufsgruppen." Etwa Künstler.

Bis zum 19. April sind zwar alle von der Stadt Eberswalde selbst organisierten Veranstaltungen mit mehr als 30 Teilnehmern abgesagt. Dies wird seitens des Landkreises Barnim auch allen anderen Veranstaltern empfohlen. Gleichwohl könnten über alternative Formen Angebote aufrechterhalten werden. So geht "Guten Morgen, Eberswalde" ab Sonnabend online.

Der Evangelische Kirchenkreis Barnim hat am Freitagmittag seine für Sonnabend geplante konstituierende Synode in Eberswalde abgesagt, an der 60 Delegierte aus allen Kirchengemeinden teilnehmen sollten, um turnusmäßig eine neue kollegiale Leitung zu wählen. "Obwohl die Versammlung ungemein wichtig gewesen wäre, haben wir uns entschieden, sie auf unbestimmte Zeit zu verschieben", sagt Tino Kotte, Mitarbeiter im Kirchenkreis. Die Synodalen sollten keinem unnötigen Risiko ausgesetzt werden.

Die Barnimer Busgesellschaft setzt ihren Linienbetrieb fort. "Um die Fahrer vor unnötigem Kontakt zu den Passagieren zu schützen, bitten wir Inhaber von Zeitkarten, die zweite und dritte Eingangstür zu benutzen", sagt Antje Dombrowsky, die kaufmännische Leiterin des kreiseigenen Unternehmens. Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein könnten weiterhin durch die vorderste Tür einsteigen.

Das Werner-Forßmann-Krankenhaus intensiviert unterdessen die Vorkehrungen und bereitet sich auf die Behandlung einer möglicherweise größeren Anzahl von mit dem Coronavirus infizierten Patienten vor. Zum einen werden laut Unternehmenssprecher Andreas Gericke die Kapazitäten auf der Intensivstation (ITS) noch einmal aufgestockt. Zum anderen wird vor dem "Forßmann" ein Zelt aufgebaut als "Extra-Versorgungsstrecke für Verdachtsfälle". Sogenannte elektive Eingriffe, also etwa planbare Operationen wie ein Hüftgelenksersatz, werden hingegen abgesagt bzw. verschoben.

In den Krisenmodus ist auch das Parlament versetzt. Bis April tagt nur noch der Hauptausschuss, heißt es nach Rücksprache mit den Fraktionen.