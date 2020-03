Jacqueline Westermann

Bad Freienwalde (MOZ) Laurentiusschule, 8.30 Uhr: Corina Krüger steht mit Thorben und Emmi im Fahrstuhl. Die beiden Jugendlichen sind begeistert. Dabei hat die Fahrt einen einfachen Grund: Krüger kämpft mit einer entzündeten Achillessehne. Im Keramikraum schüttelt Krüger dann ihre Hände und fordert Emmi auf: "Ausschütteln, ausschütteln."

Krüger arbeitet für den Familienentlastenden Dienst (FeD) der Stephanus-Stiftung. Eine ihrer vielen Aufgaben ist die Betreuung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen, so wie Thorben und Emmi. Thorben, 15, soll Zahlen richtig benennen. Da ist die "Schneemannzahl" – die Acht – und die schwere Zahl. "Das ist die Sieben", sagt er stolz und hält eine Klammer mit der Ziffer hoch. "Mensch, super", lobt Krüger. Emmi soll währenddessen Plastikblumen ineinander stecken. "Wenn mit anderen gelernt wird, soll sie verstehen, dass sie weitermachen und sich nicht ablenken lassen soll", erklärt Krüger. Am Ende der Stunde, die sie mit den beiden jeden Tag verbringt, schreibt Thorben seinen Namen auf ein Stück Papier. "In erster Linie sollen hier Alltagskompetenzen gelernt werden. Wenn wir irgendwo hinfahren und es gibt Listen, in die sie sich eintragen müssen, ist das für manche Menschen eben eine ganz große Sache, wenn sie das selber machen können", erklärt Corina Krüger.

Von der Wirtschaft ins Soziale

Die 53-Jährige war in ihrem alten Leben in der freien Wirtschaft tätig, mit 40 machte sie die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Es folgten Weiterbildungen: Fachbetreuerin und -beraterin für Autismus, Bindungspädagogik, Qualifikationen in Familienhilfe und begleiteter Elternschaft. In der Ausbildung lernte sie, mit den Situationen, die sie täglich erlebt, umzugehen. Wichtig sei, ein erfülltes Leben nebenbei zu haben.

Um 9.30 Uhr betritt Krüger das Büro der Stephanus-Stiftung in der Kurstadt. "Seit 2011 sind wir schon in der Jugendhilfe tätig, das weiß hier im Ort kaum jemand", hat sie das Gefühl. "Ich glaube, dass wir den Menschen ein echt gutes Hilfenetz bieten können." Durch den Bürokratie-Dschungel der möglichen Unterstützungen aus den Sozialgesetzbüchern durchzublicken, ist für Laien nicht einfach. So fallen zum Beispiel Kinder ohne Beeinträchtigung in den Aufgabenbereich des Jugendamtes, Kinder mit Beeinträchtigung in den des Sozialamtes. Die Stiftung berät, wo und was beantragt werden kann. Ganz wichtig: "Für uns steht Kinderschutz an erster Stelle."

Eine Stunde später sitzt Krüger in einer Kinderarzt-Praxis. Weitere Maßnahmen des FeD sind zum Beispiel die Familienhilfe oder die Begleitete Elternschaft. An diesem Morgen begleitet sie eine Mutter mit ihrem sechsmonatigen Baby. Die Teilnahme an Terminen, die eventuell überfordern, ist Alltag für die FeD-lerin. Im Wartezimmer bespricht sie mit den Eltern einen Termin, der am nächsten Abend ansteht. Nach dem Arztbesuch hat Krüger selber noch einen Termin. Gegen 13.15 Uhr wartet sie dann geduldig im Auto vor einem Wohnhaus: Eine Haustür öffnet sich, heraus tritt Heidi Müller*, die Krüger schon seit rund zehn Jahren kennt. Die ältere Frau wurde vom ambulanten Dienst der Stiftung betreut und nimmt immer noch an vielen Veranstaltungen teil, begleitet auch Reisen, die der FeD organisiert. Müller nimmt hinten Platz: "Du schnallst dich an, bevor wir losfahren, sonst steige ich aus." Die Fahrerin lächelt und leistet Folge. An diesem Nachmittag steht Zirkus auf dem Programm. Nicht der Besuch eines ebenjenen, sondern ein Projekt. "Projekt sagen wir eigentlich nicht. Für uns ist das einfach ‚Zirkus‘", erzählt Krüger. Seit Jahren können Kinder, die vom FeD betreut werden, daran teilnehmen. Doch bevor es losgeht, muss Krüger weiter einsammeln. Erster Stopp ist eine Grundschule. Zwei Jungs stürmen auf das Auto zu. Johnny* und Tim* sind Brüder. "Hallo, Frau Krüger", grüßen beide. Über die Familienhilfe leben sie derzeit in einer Wohngruppe eines anderen Trägers. Seit mehreren Jahren sind sie aber Teil des Stephanus-Zirkus. "Alle zwei Wochen ist der und wir sind dabei", erzählt Johnny. Es piept mehrmals vom Rücksitz. "Was hast du da?" fragt Krüger und blickt während der Fahrt in den Rückspiegel. "Eine Uhr", antwortet er. "Von Papa."

Kurz darauf steuert FeD-Kollege Gerald Helmdach einen Transporter auf den Parkplatz vor der Laurentiushalle. Heraus springen Kinder, die sofort auf Krügers wartendes Auto zulaufen und sie überschwänglich begrüßen. Umarmung, Küsschen, Blümchen als Mitbringsel. Corina Krüger muss aber noch vertrösten und weiter aufgabeln. In einer Kita haben die zweijährige Clara*, der dreijährige Leo* und die fünfjährige Lisa* ihren Mittagsschlaf beendet und sind abfahrtbereit. In der Halle angekommen, sammelt Krüger alle Kinder um sich herum und fragt: "Hattet ihr bis jetzt einen guten Tag?" "Ja", schallt es aus Kindermündern. Gemeinsam singen sie: "Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein…" Eine Kollegin hat schon auf der Holzbank belegte Brote und Gemüsesticks aufgestellt. Die Kinder stürzen sich darauf. Essen hätte eine extrem hohe Prioriät, erzählt Krüger "Und das in einem reichen Land wie Deutschland", ergänzt sie in kritischem Ton. Anschließend wird gerannt und gejuchzt. Hin und wieder tritt eines der Kinder auf die 53-Jährige zu, will erzählen oder etwas Aufmerksamkeit, die ihnen augenscheinlich sonst fehlt.

Unter der Regie von Helmdach zeigen die Kinder ihr Können: Purzelbäume für die Kleinen, Salto für die Größeren. Helmdach erinnert sich: "Am Anfang dachte ich, das pack ich nicht, aber man gewöhnt sich an alles und jetzt macht es mich glücklich, wenn die Kinder glücklich sind." Corina Krüger deutet auf die herumtobenden Kinder: "Hier sind alle Schul- und Betreuungsformen vertreten. Die Kinder unterscheiden da überhaupt nicht. Das ist Inklusion." Kurz darauf ein Moment des Schreckens: Patrick* haut ab. Der Teenie sei verhaltensauffällig, er habe nie gelernt, wie man damit umgeht, wenn er in einer großen Gruppe mal keine Aufmerksamkeit bekäme, erklärt Helmdach. Krüger humpelt aus der Halle, ruft hinterher. Sie geht zum Auto, will hinterher fahren. Da trottet er wieder den Berg hinauf. "Wieder kommen sie immer", sagt sie. Sie hat sich trotzdem Sorgen gemacht.

Auch mal Zeit für die Eltern

Es ist 16 Uhr, der Zirkus vorbei. Einige Kinder werden von Eltern abgeholt. Andere sehen ihre Eltern eventuell nur beim Zirkus, sollten sie überhaupt vorbeikommen. Sonst wohnen sie in Wohngruppen. "Wir versuchen, den Kontakt zu halten", sagt Krüger. Für die Bad Freienwalderin geht es derweil zum nächsten Stopp. Es ist Tanz-Zeit im OFFi. Kurstädter mischen sich mit Bewohnern aus Stephanus-Einrichtungen oder Menschen, die von anderen Trägern betreut werden, auf der Tanzfläche. Einige Anwesende kennt Corina Krüger seit Jahren, teilweise als sie selber als Kinder an Maßnahmen des FeD teilnahmen. Heidi Müller ist auch wieder dabei. Sie genießt ein Stück Kuchen, während hinter ihr ein Kollege Krügers einen jungen Mann im Rollstuhl auf der Tanzfläche dreht. Einschränkungen oder nicht, alle genießen die Musik.

Gegen 17.30 Uhr trifft Corina Krüger – zwischenzeitlich wieder in der Stadt unterwegs – auf eine Kollegin. Eine Mutter, die durch den FeD betreut wird, steht zwischen den beiden Autos. Es wir gescherzt und gelacht. Die Kollegin übernimmt heute Krügers "Abendsituationen". Bei diesen Terminen wird zu Hause unterstützt. Da ist unter anderem ein alleinerziehender Vater mit einem Kleinkind. Der Dienst hilft beim Ins-Bett-bringen, zeigt wie Struktur etabliert wird oder räumt Eltern auch mal Zeit für sich ein, stundenweise oder über Nacht. Dafür gibt es eine Wohneinheit, in der Kinder übernachten können. "Ich mache meinen Beruf wirklich sehr gerne", sagt Corina Krüger. Trotz des langen Tages scheint sie vor Energie zu sprühen. Deswegen fährt sie zurück ins OFFi.

* Namen geändert