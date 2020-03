Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) verschiebt den Start des Sommersemesters auf Montag, den 20. April. Bis einschließlich 19. April werden weder Vorlesungen noch Konferenzen, Tagungen und andere öffentliche Veranstaltungen stattfinden.

Davon betroffen sind auch die noch offenen zwei Termine der Kinderuniversität am 18. Und 25. März. Auch die Einführungswoche für Erstsemester, Intensivsprachkurse und Veranstaltungen der weiterbildenden Studiengänge fallen aus. Das teilte die Pressestelle der Universität am Nachmittag mit.

Damit reagiert die Universitätsleitung in Abstimmung mit dem Wissenschaftsministerium des Landes Brandenburg auf die Corona-Pandemie. Zudem gelte die Regelung, dass Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet oder einem besonders von der Pandemie betroffenen Gebiet aufgehalten haben, für 14 Tage die Universität nicht betreten dürfen.

Der Forschungs- und Verwaltungsbetrieb laufe vorerst weiter, auch die Universitätsbibliothek bleibe geöffnet. Ob Prüfungen durchgeführt werden können, werde im Einzelfall entschieden. Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal erklärte: "Die Maßnahmen stellen einen erheblichen Einschnitt in das universitäre Leben dar. Sie sind notwendig, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Wir werden alles tun, um die Auswirkungen für unsere Studierenden so gering wie möglich zu halten. Durch das große Engagement und die Umsicht unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird es uns gelingen, die Viadrina gut durch die kommenden Wochen zu bringen."