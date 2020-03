Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Barnims Landrat Daniel Kurth (SPD) macht kein Hehl aus seiner Auffassung: "Wir brauchen dringend die Schließung von Kitas, Horten und Schulen", sagt er am Freitagmittag, drei Stunden vor der Pressekonferenz, auf der die Landesregierung genau das von Kurth geforderte Vorgehen verkünden wird.

Der Barnimer Landrat gehört zu den Kommunalpolitikern, die im Verbund mit Amtskollegen aus anderen Landkreisen, mit Bürgermeistern und Amtsdirektoren Druck auf Potsdam ausgeübt haben. Die bündnisgrüne Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher, so heißt es jedenfalls im Barnim, soll die Entscheidung, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen zu schließen, immer wieder hinausgezögert haben.

Kurth will landesweite Regelung

Doch Kurths Wort hat ebenfalls Gewicht in der Landeshauptstadt. Immerhin war er bis zu seiner Wahl als Landrat des Barnims Mitglied des Landtages, innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion und bereits als Ministeranwärter im Gespräch. Kurz bevor er die Medien am Freitag über das weitere Vorgehen des Landkreises in Sachen Coronavirus informiert, telefoniert Kurth noch mit Ministerpräsident Dietmar Woidke. Doch Fragen danach, was die Landesregierung konkret beschlossen hat, lässt Barnims Verwaltungschef unbeantwortet. "Wir versprechen uns eine landesweite Lösung des Problems", sagt er ein ums andere Mal.

Da ist per WhatsApp in allen Teilen des Landes bereits durchgesickert, dass Schulen, Kitas und Horte ab 18. März bis nach den Osterferien geschlossen werden. Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke) ist empört. "Führung sieht anders aus", wettert er in Richtung Landesregierung. Die habe als letzte in der Bundesrepublik die längst fällige Entscheidung getroffen – und diese tatsächlich auch noch an einem Freitagnachmittag verkündet, "wenn alle Verwaltungen normalerweise geschlossen sind", kritisiert er. In Bernau machen Mitarbeiter der Stadtverwaltung an diesem Tag Überstunden. Umgehend werden alle Betreuungseinrichtungen schriftlich über die Schließung ab Mittwoch informiert und entsprechende Hinweisschreiben an die Eltern verteilt. "Wir werden die Einrichtungen noch am Montag und Dienstag offenhalten. Ab Mittwoch wird zunächst in der ‚Kindergärtnerei’ eine Notbetreuung für Kinder von Eltern eingerichtet, die beide im Gesundheitswesen, in der Altenpflege oder im Polizeidienst tätig sind", erläutert Bernaus Bürgermeister. Sollte der Bedarf höher sein als es in dieser Plätze gebe, werde eine weitere Kita geöffnet.

Auch die Gemeinde Wandlitz kündigt ab dem 18. März eine Notbetreuung von Kitakindern in den Kitas und Grundschülern in den Schulhorten der Gemeinde an, wenn deren Eltern in Berufsgruppen arbeiten, die für die Aufrechterhaltung der sozialen Infrastruktur unabdingbar sind. Zugleich empfiehlt Bürgermeister Oliver Borchert allerdings den Eltern, "ihre Kinder, soweit möglich, bereits ab Montag zu Hause zu lassen", um das Ausbreitungstempo des Coronavirus zu verlangsamen.

Seit Freitag ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Barnim auf sechs gestiegen. Bestätigt sind zwei Fälle in Eberswalde, drei in Wandlitz und einer in Biesenthal. Bei rund 180 000 Einwohnern im Landkreis sind das bislang wenige Betroffene. Und bekannt ist auch, dass die Infektion bei 80 Prozent der Betroffenen mild und symptomfrei verläuft. "Für die 20 Prozent der Infizierten, die zu den Risikogruppen gehören und bei denen die Krankheit einen schweren Verlauf nimmt, müssen wir das Gesundheitswesen vor Überlastung schützen", erläutert Landrat Kurth. Dazu sollen die Maßnahmen dienen, die der Landkreis jetzt ergriffen hat. So sind Veranstaltungen mit 1000 Besuchern und mehr generell verboten. Für alle Veranstaltungen mit mehr als 30 Teilnehmern besteht ab diesem Sonntag eine Anzeigepflicht. "Wir werden bei jeder einzelnen prüfen, welche untersagt wird", kündigt Kurth an.

Was die Kreisverwaltung selbst anbelangt, so sind die Sprechzeiten ab sofort erheblich reduziert worden. Wie andere Verwaltungschefs auch ruft Kurth die Barnimer dazu auf, nach Möglichkeit nicht persönlich im Landratsamt vorzusprechen und wenn doch, dann nur in unaufschiebbaren Angelegenheiten. Des weiteren hat er alle Angebote der Kreisvolkshochschule bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt. Auch die Kreismusikschule bleibt geschlossen. "Alle kreislichen Sporthallen und ebenso das Paul-Wunderlich-Haus sind für Veranstaltungen gesperrt. Bestehende Verträge wurden gekündigt", listet Kurth auf.

Zusätzliches Bürgertelefon

Ab diesem Sonnabend schaltet der Landkreis ein zusätzliches Bürgertelefon. Unter der Rufnummer 2141900 werden Anfragen beantwortet, die sich rund um die jetzt vom Landkreis ergriffenen Maßnahmen ranken. "Das bereits vorhandene Bürgertelefon unter der Rufnummer 211601 ist wie bisher allein der Beantwortung medizinischer Fragestellungen vorbehalten", erklärt der Landrat. Seite 17