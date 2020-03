Martin Risken

Fürstenberg (MOZ) Nach Jahren der Unsicherheit will die Stadt Fürstenberg jetzt für Rechtssicherheit auf dem Großen Kastavensee sorgen, was insbesondere die Eigentümer von Steganlagen auf Lychener Seite begrüßen dürften. Der Hauptausschuss der Wasserstadt hat am Donnerstagabend dem Beschlussantrag der Fraktionen Allianz für Fürstenberg und Ortsteile (AFO) und der Linken/Einzelbewerberin Kuhlmann zugestimmt, wonach Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) nunmehr berechtigt sein wird, mit den Eigentümern Pachtverträge abzuschließen. Das westliche Ufer soll in seinem derzeitigen naturbelassenen Zustand erhalten bleiben und geschützt werden. Dort werden keine neuen Steganlagen errichtet.

Verwaltung hatte Bedenken

Als die Stadt den See vor fünf Jahren vom Land Brandenburg geschenkt bekommen sollte, war der Verwaltung das gar nicht recht. Sie versuchte, den See loszuwerden, entweder an den Landkreis Oberhavel, die Stadt Lychen oder den Landkreis Uckermark, weil die Verwaltung die Problematik mit den Steganlagen auf Lychener Seite erkannt hatte. Damit wäre die Wasserstadt das Problem los gewesen. "Doch die Stadtverordneten folgten dieser Empfehlung nicht", erinnert Philipp. Den Abgeordneten sei es darum gegangen, den See weiterhin touristisch nutzen zu können. Jahre sind seit dieser Entscheidung vergangen, in denen sich die Situation aufgrund fehlender Regelungen zuspitzte. Die Stadt sei deshalb zunehmend in Erklärungsnot geraten.

Für die Genehmigung der Stege sei die Untere Wasserbehörde beim Landkreis Oberhavel zuständig. Mit den Verantwortlichen beim Landkreis habe man nun das Gespräch gesucht, wie weiter verfahren werden soll, informierte Philipp. Mittlerweile gibt es bereits ein Steg-Kataster, das einen Überblick über die baulichen Anlagen auf dem See verschafft. Dieses aufzustellen, war bereits früher beschlossen worden. Thomas Wolter vom Bauamt gab dem Hauptausschuss einen Überblick: Insgesamt 36 Steganlagen gibt es auf dem See, größten Sammelsteganlagen für deutlich mehr als einhundert Boote. Von diesen seien zurzeit aber nur zwei genehmigt worden. "Uns liegen Anträge für 28 Steganlagen vor", so Wolter. Für drei Anlagen sei die Genehmigung bereits abgelaufen. Das Gros der Anlagen befindet sich im Lychener Gemeindeteil Kastaven.

Die Stadt Fürstenberg gibt künftig auch die Gestaltung vor. Alle Stege müssen für jedermann zugänglich bleiben. Nicht erlaubt seien Schilder, die dies untersagen. Holz oder Holzbelag werden verbindlich als Baumaterial festgeschrieben. Auch Nutzung und Form werden festgeschrieben. Badeplattformen oder ähnliches seien demnach nicht erlaubt.

Eine Menge Arbeit komme da auf die Stadt zu: "Wir müssen über jeden Antrag einzeln entscheiden", kündigte Philipp an. Nur Stege, die auch genehmigungsfähig sind, dürften erhalten bleiben. "Wenn die Stege genehmigt worden sind, schließen wir mit den Eigentümern Pachtverträge ab. Das setzt voraus, dass wir rechtlich saubere Entscheidungen treffen." Der Ortsbeirat von Himmelpfort begrüßt den Vorstoß. "Das entspricht unseren Vorstellungen", versicherte Ortsvorsteher Lutz Wilke. Lychens Bürgermeisterin Karola Grundlach (parteilos), die Gast der Sitzung in Fürstenberg war, wies darauf hin, dass viele private Grundstücke bis an den Seen heranreichen würden, was ein Betreten der Steganlagen durch jedermann schwierig machen dürfte. Jegliche bauliche Anlagen seien im Außenbereich nicht zulässig. Eine Sperrung der Stege für die Öffentlichkeit sei deshalb nicht gestattet, auch wenn diese an vielen anderen Seen in der Region gang und gäbe sei. Die Gesetzgebung sei aber genau in diesem Punkt eindeutig. Der Vorsitzende des Fürstenberger Bauausschusses, Thomas Burmann (CDU), wollte wissen: "Was passiert mit nicht genehmigungsfähigen Anlagen?" Philipp: "Der Landkreis Oberhavel entscheidet. Wenn es keine Genehmigung gibt, dann muss der Steg weg."