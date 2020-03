Nancy Waldmann

Warschau/Slubice (MOZ) Die Gerüchte machten schon den Tag über die Runde. Am Freitagabend um 19.15 Uhr auf einer Pressekonferenz in Warschau spricht Premierminister Mateusz Morawiecki es aus: Polen riegelt ab Sonntag 0 Uhr die Grenze ab. Restaurants, Kneipen und Einkaufszentren schließen bereits in der Nacht von Freitag auf Sonnabend.

Die Grenzkontrollen an allen Grenzübergängen werden vorerst für zehn Tage eingeführt, mit der Option auf Verlängerung. Ausländer, die nicht dauerhaft in Polen leben, dürfen die Grenze nicht überschreiten. Zurückkehrende polnische Staatsbürger und in Polen lebende Ausländer, die zurückkehren, müssen sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Das bedeutet, sie müssen zuhause bleiben oder sich in vom Wojewoden ausgewiesenen Orten aufhalten.

"Wir müssen die Grenzen vor dem Coronavirus schließen", erklärte Innenminister Mariusz Kaminski. Unterbrochen werden Flugzeug- und Bahnverbindungen für den Personenverkehr. Der Güterverkehr wird weiterhin ermöglicht.

Die Maßnahmen sind Teil des "Epidemie-Notstands", der in Polen ab Sonnabend gilt.Was das für die Grenzregion bedeutet und wie Menschen damit umgehen sollen, die von Polen nach Deutschland zur Arbeit pendeln, war am Freitagabend noch nicht ausgearbeitet.

Erste Auswirkungen in der Doppelstadt waren bereits am Freitagabend auf der Stadtbrücke zu beobachten. Eine Frau, von Beruf Anwältin, sah man massenweise Akten von Słubice in Richtung Frankfurt wuchten – in der Befürchtung, die Grenze werde schon in der Nacht zu Sonnabend schließen. Sie arbeite in einer Kanzlei, die Büros auf beiden Seiten der Oder unterhalte, erklärte die Juristin.

Einkaufszentren geschlossen

Bereits in der Nacht von Freitag zu Sonnabend müssen in ganz Polen, so auch in Słubice Restaurants, Kneipen, Cafés sowie Einkaufszentren auf Anordnung aus Warschau geschlossen bleiben. Nur noch Haustürlieferungen sind erlaubt. Geöffnet bleiben Lebensmittelläden, Apotheken und Banken. Auch Versammlungen ab 50 Personen sind verboten. Eingeschlossen Gottesdienste. Diese würden im Fernsehen und im Internet übertragen.

"Bleibt zuhause und überzeugt auch eure Nächsten davon", rief Gesundheitsminister Łukasz Szumowski auf. Polen hatte am Freitag 67 bestätigte Corona-Infizierte. Eine Person starb. In der Wojewodschaft Lubuskie sollen derzeit 55 Personen unter Quarantäne stehen.