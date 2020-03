Monika Rassek, Peggy Lohse, Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Das Hüfnerhaus in Beeskow bleibt geöffnet", stellt Leiterin Sonja Palfner klar. "Wir haben das am Freitag mit dem Trägerverein Bumerang gesprochen." Und solange es keine Weisung gebe, es zu schließen, bleibt das auch so: "Wir merken zwar das weniger Leute kommen, aber viele Nutzer wollen unsere Angebote weiter nutzen, so wie heute das Backen im Gartenofen."

Auch die Stadtbibliothek, das Bibo-Café Bibka und das Archiv sind weiterhin zugänglich. Ebenfalls offen stehen Kindern und Jugendlichen die Türen des Beeskower Jugendtreffs "Pier 13". "Wir halten uns besonders an den ‚Grippe-Knigge’", sagt Jugend-Team-Leiter Martin Hampel. "Mehr Hygiene und Desinfektion, keine Umarmungen.

Auch ins Kino kann man noch gehen. "Wir öffnen in Bad Saarow und in Beeskow ganz regulär", sagt Schukurama-Betreiber Ralf Schulze. Auch einige kleinere Veranstaltungen gibt es am Wochenende wohl noch, doch die Absagen überwiegen seit Freitag, das öffentliche Leben steht wohl praktisch still.

Burg Beeskow geschlossen

Der öffentliche Betrieb in allen Einrichtungen des Kultur- und Sportamtes des Kreises wird bis einschließlich 19. April eingestellt. Damit bleiben Burg, Kunstarchiv Beeskow und das Dokzentrum Alltagskultur der DDR geschlossen. Und so wenig man die Ausstellungen auf der Burg besuchen kann, so wenig wird es dort Veranstaltungen geben.

Der Förderverein hat des 260. Konzert seiner Reihe "Musik für St. Marien am Sonntag abgesagt. Auch das für den 19. April geplante Konzert fällt aus. Dafür kann man weiter im neuen Burgcafé essen oder ein Glas Wein genießen.

Wer Bücher aus der Fahrbibliothek des Kreises hat, darf die auch längere Zeit behalten. Der Bücherbus rollt erst einmal nicht weiter, auch die erste Landung des Lese-Ufos Anfang Mai ist abgesagt. Großveranstaltungen sind zudem über den Schließungszeitraum hinaus gestrichen. Hollefest und Hexennacht auf der Burg betrifft das auch. Am Dienstag kommender Woche wird Bürgermeister Frank Steffen mit den Organisatoren des Beeskower Stadtfestes zusammenkommen. Wird es stattfinden? "Die Tendenz geht zur Absage", sagt Steffen.

Die Verwaltungen sehen sich derweil weiter voll arbeitsfähig. Für den Montag hat Landrat Rolf Lindemann eine Zusammenkunft mit allen Bürgermeistern und Amtsdirektoren anberaumt. Ein Thema wird sein, wie Verwaltungsarbeit und Kinderbetreuung abgesichert werden, wenn Schulen und Kitas geschlossen haben. Michael Buhrke, Finanzchef des Kreises und auch für den Katastrophenschutz zuständig, hat am Freitag mit seinem Stab beraten. Man sei gut gerüstet. DRK und Johanniter stünden bereit, wenn es notwendig werde, Menschen in häuslicher Isolation zu versorgen. Bislang sei das aber nicht notwendig. Man verfüge auch über die notwendigen Schutzausrüstungen, könne damit auch die Praxen niedergelassener Ärzte ausstatten.

Die Infohotline des Gesundheitsamtes ist am Wochenende derweil nicht erreichbar. Dafür sieht der Kreis aktuell noch keine Notwendigkeit. Man müsse auch die Kräfte schonen für den Fall und die Zeit, wenn mehr Personen erkranken, erklärte der Landrat. Offiziell seien weiter nur vier Corona-Fälle im Kreis bestätigt. Ab Montag 8 Uhr steht aber auch das Infotelefon wieder bereit.