Mara Kaemmel

Erkner Wíe von Schnee bedeckt sah der ausgebrannte Wochenend-Bungalow hinter dem ehemaligen Restaurant "Löcknitz-Terrassen" am Freitagmorgen aus. Weißer Flaum lag über den Trümmern, der Wind wirbelte Flocken auf und verwehte beißenden Gestank. Mehr als vier Stunden lang hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Erkner am Donnerstag gebraucht, um das Feuer mit Wasser und Schaum in den Griff zu bekommen und die vielen Glutnester zu löschen.

Nach dem Alarm am Nachmittag war der Einsatzleiter Christian Rileit mit 15 Mann und zwei Einsatzfahrzeugen ausgerückt. Ein besonderes Problem offenbarte sich den Feuerwehrleuten sofort beim Eintreffen. Vor dem Bungalow stand ein Flüssiggastank. Die Umgebung ringsum hatte bereits Feuer gefangen. Der Stadtbrandmeister Frank May erklärte: "Durch die enorme Hitze bestand die Gefahr, dass sich der Tank ausdehnt und berstet." Die Kameraden sperrten daraufhin die Fürstenwalder Straße/Fangschleusenstraße komplett ab und kühlten erst einmal den Tank, bevor sie mit dem Löschen des brennenden Bungalows beginnen konnten. "Der Wind hat die Arbeiten erschwert und das Feuer immer wieder angefacht." Ein Löschtrupp der Freiwilligen Feuerwehr Woltersdorf wurde zu Hilfe gerufen. Einsatzkräfte aus Fürstenwalde lieferten zusätzliche Atemschutzgeräte. Auch die Polizei, der Rettungsdienst und die Schnelleinsatzgruppe Schöneiche waren vor Ort.

Roland Kamenz, Sprecher der Polizeidirektion Ost, erklärte: "Durch die Vollsperrung der Straße kam es in Erkner zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen." Insbesondere von der Autobahn stadteinwärts bildete sich bis in den Abend ein langer Stau. Stadtauswärts wurde der Verkehr über die Rudolf-Breitscheidt-Straße umgeleitet. Wer konnte, umfuhr die Stadt in großem Bogen.

Der Bungalow brannte vollständig aus, Personen wurden nicht verletzt. Am Freitagmorgen kamen die Brandermittler der Polizei, mussten aber unverrichteter Dinge wieder gehen, weil eine Analyse der Brandursache wegen des Löschschaums auf den Trümmern nicht möglich war. Ein neuer Termin wird angesetzt.