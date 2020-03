Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Schulen und Kitas schließen, fast alle Veranstaltungen abgesagt, das Klinikum schränkt Besuche ein, die Grenze ab Sonntag dicht: Frankfurt (Oder) befindet sich im Ausnahmezustand. Eigentlich hatte Oberbürgermeister René Wilke erst für Montag zu einer Pressekonferenz eingeladen. Doch dann überschlug sich die Nachrichtenlage am Freitag regelrecht, weshalb die städtische Pressestelle noch am späten Nachmittag Frankfurter Medienvertreter in den Oderturm bestellte.

Die für berufstätige Eltern wichtigste Nachricht: Ab Mittwoch, 18. März, stellen aufgrund der Corona-Pandemie sämtliche Schulen und Kindertagesstätten den Betrieb ein. Zugleich sollen Notdienste eingerichtet werden, um die Betreuung für Kinder von Eltern sicherzustellen, die in besonders sensiblen öffentlichen Bereichen arbeiten. Die mit allen Landräten und Oberbürgermeistern sowie der Landesregierung verabredete Regelung gilt landesweit. Montag und Dienstag soll der Schulbetrieb zunächst noch regulär weitergehen. Wie die Notdienste danach im Detail geregelt werden, stand am Freitag noch nicht fest.

Abstimmungen am Montag

Am Montag wollen sich das Amt für Jugend und Soziales sowie das Schulverwaltungsamt bei einem Treffen mit den freien Trägern der Kitas und Horte zur Notbetreuung abstimmen und anschließend so schnell wie möglich informieren. Betroffen sind mehr als 7 400 Schüler aus 18 Schulen. Zuletzt besuchten zirka 1 800 Erst- bis Viertklässler den Hort. Hinzu kommen rund 2 380 Kita-Kinder in 30 Einrichtungen. "Im Groben gilt: Wer in einem für die Öffentlichkeit relevanten Bereich arbeitet, soll eine Betreuungsmöglichkeit bekommen", erklärte der OB. Dazu gehörten unter anderem der medizinische Bereich, der Pflegebereich, die Polizei, die Ordnungsbehörden, Rettungskräfte, aber auch Versorger wie die Stadtwerke. "Die kritischen Bereiche müssen weiter funktionsfähig bleiben."

Die Anordnung gelte zunächst für vier Wochen, bis einschließlich Ostern. Bei Kindern sei der Krankheitsverlauf bei Covid-19 nach bisherigen Erkenntnissen milde. "Es geht jedoch darum, dass wir mögliche Infektionen, die dann auf Eltern oder Großeltern überschwappen, reduzieren."

Darüber hinaus erließ der Oberbürgermeister am Freitag zwei Allgemeinverfügungen. So haben Personen, die öffentliche oder auch private Veranstaltungen planen, diese nach dem Infektionsschutzgesetz ab einer Zahl von über 100 Teilnehmern dem Oberbürgermeister unverzüglich anzuzeigen. Die Verwaltung entscheidet dann, ob die Veranstaltung stattfinden darf – dazu gehören auch Tanzpartys, private Feiern wie beispielsweise Hochzeiten oder Gottesdienste. In der Regel sollen größere Veranstaltungen untersagt werden, so der OB, "es sei denn, es gibt ganz besondere Umstände, das betrifft zum Beispiel Freiluftveranstaltungen mit geringen Personenzahlen". Alle Veranstaltungen mit mindestens 1 000 Teilnehmern dürfen bis auf weiteres gänzlich nicht mehr stattfinden.

Die zweite Allgemeinverfügung betrifft Personen, die aus Risikogebieten kommen (siehe Infokasten). Sie dürfen 14 Tage lang eine Reihe von Einrichtungen in der Stadt nicht betreten. Dazu zählen Kindertageseinrichtungen, Kinderhorte, Kindertagespflegestellen, Schulen, Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, Dialysezentren, Tageskliniken, "schlicht alle Einrichtungen, in denen Versorgung eine Rolle spielt", informierte der OB.

Da mit steigenden Zahlen an Verdachts- und Infektionsfällen zu rechnen ist, soll in der kommenden Woche, vermutlich ab Dienstag oder Mittwoch, am Karl-Ritter-Platz eine Corona-Abklärungsstelle in Betrieb gehen. Hausärzte sowie Ärzte des Klinikums werden dort in Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eine Covid-19-Spezialsprechstunde anbieten. Betroffene mit grippeähnlichen Symptomen können sich dort beraten lassen. Auch Abstriche für Testungen auf den Corona-Virus sollen dort möglich sein.

SVF stellt auf Ferienfahrplan um

Die Stadtverkehrsgesellschaft (SVF) Frankfurt werde angesichts der Einschränkungen ab Mittwoch vorübergehend wieder auf den Ferienfahrplan umstellen, so der OB. Das bedeutet unter anderem, dass die Straßenbahnlinien 3 und 5 entfallen. Da die polnische Regierung am Freitagabend erklärte, die Grenze schließen zu wollen, wird auch die grenzüberschreitende Linie 983 nach Słubice nicht mehr fahren.

Auch das Klinikum Frankfurt (Oder) informierte über eingeschränkte Besuchsregelungen, die ab Montag gelten sollen. Pro Patient sei dann nur noch ein Besucher erlaubt, und zwar möglichst immer derselbe. "Die Besuchszeiten werden täglich für den Zeitraum von 10 bis 17 Uhr festgelegt. Damit wollen wir das Ansteckungsrisiko eindämmen. Besucher mit Erkältungssymptomen bitten wir, unsere Einrichtung vorerst nicht aufzusuchen", informierte Sprecherin Kati Brand.

Bis Freitag wurde in Frankfurt kein Bürger der Stadt positiv auf das Virus getestet. Zwei Beschäftigte des Klinikums Markendorf hatten sich vor einigen Tagen angesteckt, darunter eine Ärztin aus Berlin und eine Krankenschwester aus Neuzelle.

Der Oberbürgermeister sprach am Freitag von einem "ganzen Katalog an Regelungsbedarf", der in den nächsten Tagen abgearbeitet werden müsse. "Die Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass wir hier keine Patientenzahlen haben, die unser Gesundheitssystem überfordern". Er appellierte an alle Frankfurter, jetzt verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Er wurde deutlich: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Frankfurt betroffen sein wird."